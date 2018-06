El 94,26% de los matriculados en la EBAU de la provincia tinerfeña superaron la prueba, un porcentaje menor al de 2017

Un total de 3.944 estudiantes han superado la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife de 4.231 personas matriculadas, lo que equivale a una tasa de éxito del 94,26%, mientras que 240 suspendieron la prueba y 47 no se presentaron a ella. Estos resultados son ligeramente inferiores a los de junio de 2017, cuando la tasa de aprobados para 4.141 inscritos fue del 96,7%.

Por modalidades, en la de Artes se registraron 145 personas, de las cuales aprobaron 136, lo que supone un 95,1%, suspendieron siete y dejaron de presentarse dos. En Ciencias hubo 2.338 inscritos, con 2.213 aprobados (95,51%), 104 suspensos y 21 no presentados. En Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario Ciencias Sociales, se matricularon 1.157, de los cuales aprobaron 1.059 (92,731%), suspendieron 83 y dejaron de acudir a las pruebas 15. En Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario Humanidades, hubo 591 inscritos, de los cuales aprobaron 636 (92,10%), suspendieron 46 y no se presentaron nueve.

Desde el punto de vista insular, en Tenerife el porcentaje de aprobados fue del 94,12% sobre el total de 3.521 presentados, con 220 suspensos y 45 no presentados. En La Palma, de 325 inscritos aprobaron 310 (95,68%), no lo hicieron 14 y dejó de presentarse uno. En La Gomera, de 87 inscritos aprobaron 84 (96,55%) y suspendieron tres. Y en El Hierro, de 33 registrados superaron la EBAU 29 (90,63%), tres no lo consiguieron y uno no se presentó.

Estos resultados se refieren a la modalidad general de la prueba, puesto que la fase de opción, de carácter voluntario, no permite ofrecer valores promedios al no realizar todo el alumnado los exámenes y además existir varias opciones disponibles.

A partir de este 15 de junio, y hasta las 12.00 del 19 de junio, estará abierto el plazo para que el alumnado en desacuerdo con su calificación solicite tanto la revisión simple como doble corrección. Ambas opciones son excluyentes, es decir, que solo se podrá acceder a una de las dos. Habrá una segunda convocatoria de la EBAU en julio, concretamente entre los días 4 y 6, que se desarrollará en los mismos escenarios que la prueba de junio.

Con la nota obtenida en la EBAU, el alumnado podrá solicitar la preinscripción para solicitar plaza en alguna titulación de grado de la Universidad de La Laguna para el curso 2017-2018. Dicho proceso se abrirá este viernes, 15 de junio, y permanecerá activo hasta el 2 de julio.

El 5 de julio se publicará el estado de la solicitud de cada candidatura, es decir, si está admitida a trámite o si, por el contrario, hay alguna razón burocrática que la ha excluido. Entre ese día y el 9 de julio habrá un plazo para solucionar cualquier eventualidad.

La primera lista de adjudicación de plazas aparecerá el 13 de julio, y desde ese mismo día hasta el 17 de julio podrán matricularse aquellas personas que hayan obtenido un puesto en la titulación que solicitaron como primera opción. La segunda lista de adjudicación aparecerá el 19 de julio, y la matrícula para las personas incluidas en ella estará abierta hasta el 23 del mismo mes. La ejecución de la lista de espera publicada el 19 de julio se celebrará los días 25 y 26 de julio, y su matrícula correspondiente, del 27 al 31 julio.

Una vez culmine el procedimiento ordinario, la ULL abrirá un periodo extraordinario para cubrir las vacantes que pudieran haber quedado en alguna titulación. Será entre el 28 y el 30 de agosto.