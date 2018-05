Oramas y la “inestabilidad"

La sentencia de la trama Gürtel ha demostrado que la corrupción del Partido Popular no es un caso aislado. La famosa frase de Mariano Rajoy diciendo que “la Gürtel no es una trama del PP, sino una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta”, ha quedado en nada con los 1.687 folios de sentencia que ha condenado a 29 de los 37 acusados. La sentencia ha traído una moción de censura presentada por el Partido Socialista.

Sin embargo, no todos los partidos quieren sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Para Coalición Canaria, los 1.687 folios donde se ratifica la financiación ilegal del Partido Popular no son suficientes para llevar a cabo una moción de censura. Ana Oramas ha expresado que su partido no va a prestarse a “estrategias electorales de nadie”. Los nacionalistas insisten en que no votarán por una alternativa “inestable” liderada por “independentistas radicales y por Podemos”.

Para Oramas no es suficiente la inestabilidad que produce que un país esté liderado por un partido que se ha financiado de forma irregular y que está condenado por lo civil. Tampoco es suficiente que el Partido Popular tenga pendientes otros casos de corrupción, como la pieza separada sobre los papeles de Bárcenas.

En ocasiones, Oramas y el portavoz del Partido Popular, Pablo Casado, se mimetizan. Casado es uno de esos políticos que tan pronto dice que los españoles están “muy orgullosos del mandato de Aznar” como que “no se puede poner a España en manos de los independentista batasunos”.

Claro que no hace falta retroceder mucho en el tiempo para apreciar el apoyo que Oramas ha prestado al Partido Popular. En marzo del 2017, la diputada de Coalición Canaria se negaba a realizar una comisión de investigación sobre la financiación del PP porque lo consideraba un “intento de caza política”.

Ahora, el mensaje que en Coalición Canaria le han mandado al presidente después de la sentencia de la Gürtel es claro y contundente, algo así como: "Mariano, sé fuerte". Al fin y al cabo, en Coalición Canaria saben lo que duelen las sentencias sobre corrupción.