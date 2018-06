Mariano Rajoy ya no es presidente, fin de la cita. El pasado viernes Rajoy dejó su sitio en el Congreso al bolso de Soraya Sáenz de Santamaría y vivió en diferido la primera moción de censura que ha triunfado en la historia de España. Desde entonces, los políticos canarios han estado manifestando un estado de eMoción por encima de sus posibilidades .

La primera en mostrar síntomas de eMoción fue Ana Oramas. La diputada pasó de negar el apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy por estar liderada por “radicales” a abstenerse en la votación. Y es que los giros políticos que da Coalición Canaria nunca defraudan, dan para una serie de Netflix. Primero salió Clavijo diciendo que el expresidente debía irse, luego dijeron que votarían no a la moción, para después abstenerse por el bien de España y de los canarios. Oramas ha llegado a decir, para justificarse, que lo importante no es “la persona que gobierna”. Bueno, pues ya se pueden ir todos a casa.

Carlos Alonso también ha experimentado los primeros síntomas de la eMoción, y por eso no duda en defender el posicionamiento de su partido y de Oramas en sus artículos aludiendo al manido argumento de los “radicales”: “Hay quien ha analizado la caída del ejecutivo del PP y de Mariano Rajoy como la entrada de la izquierda en el Gobierno de España. Pero ese no es un análisis riguroso, porque en realidad se ha producido con dos partido nacionalistas conservadores”, decía el presidente del Cabildo de Tenerife el pasado domingo. No, Alonso, la caída del PP ha sido interpretada como la salida de un partido corrupto y condenado por una trama de corrupción que, además, cuenta con una pieza separada como es los papeles de Bárcenas.

En el Partido Popular de Canarias no se han quedado atrás con eso de la eMoción. Y es que en el PP de Canarias son muy dados a despedir a los grandes con aplausos y palmaditas en la espalda. Véase el caso de Soria. Por eso, Asier Antona no ha dejado de declararle amor eterno a Mariano Rajoy: “Con esta moción no gana nadie, y quien piense lo contrario pronto saldrá de su error. Es el momento de la serenidad, de la responsabilidad y de la gratitud. Desde Canarias, gracias presidente. Ha sido un privilegio tenerte al frente de nuestro país”, le decía Antona a Rajoy por Twitter.

Como consecuencia de la eMoción, Rajoy ha decidido dejar la presidencia del Partido Popular con un “es lo mejor para el PP, para mí y para España”. Como era de esperar, no faltan candidatos para sustituir a Rajoy. Entre ellos suenan María Dolores de Cospedal o Nuñez Feijóo. No obstante, si en el Partido Popular les faltan candidatos para sustituir a Rajoy, siempre pueden recurrir al tándem canario que defienden igual de bien los intereses del PP. Véase a los ya mencionados.