Buenafuente se toma a guasa 'Sálvese quien pueda': “Esta gente no puede esperar 25 años”

Mientras los extertulianos de Sálvame se van recolocando en otros programas de televisión, su docureality para Netflix sigue provocando reacciones. El último en comentar Sálvese quien pueda ha sido Andreu Buenafuente, que se ha tomado a guasa la nueva aventura de Kiko Matamoros, Belén Esteban, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Terelu Campos, Víctor Sandoval, María Patiño y Kiko Hernández.

“¡Los de Sálvame se han ido a Netflix!”, le contó a Berto Romero en el podcast Nadie sabe nada. El presentador le explicó que esta “movida” consiste en el que los citados colaboradores, antes estrellas de Mediaset, se han ido a “América a buscar trabajo”. La trama del programa hizo reír al humorista, que no parece tener muchas esperanzas en el formato que produce La Fábrica de la Tele: “¡Eso es un docucrime!”, soltó.

“Los rejuntan a todos en una reunión como Friends”, prosiguió Buenafuente para hacerle entender la esencia del proyecto, algo que llamó la atención de su compañero porque, tal y como recordó, sólo hace unos meses que estaban juntos en Telecinco, así que no se podría comprar este reencuentro con los que organizan los actores de series que se dejaron de emitir hace años. “Bueno, pero es que esa gente no puede esperar mucho. No están para esperar 25 años”, soltó el catalán a carcajadas para dejar bien clara su teoría sobre esta 'reunión' apresurada que ha promovido Netflix.