Blas Cantó sorprendió con un homenaje en 'Bake Off' a la docuserie de Rocío Carrasco en Telecinco

Bake Off sorprendió este lunes por igual a los concursantes y a los espectadores del talent culinario de TVE. Con Rocío Carrasco y Pablo Puyol en la cuerda floja, el programa, a través de sus jueces, tomó la decisión inédita de no eliminar a ningún participante después de que ejecutaran de forma brillante todas las pruebas de la noche. No fue el único momento en el que la hija de Rocío Jurado acaparó el foco, ya que volvió a ser protagonista indirecta de otro momento en el que Blas Cantó lanzó un guiño a su famosa docuserie en Telecinco.

Todo se desencadenó al comienzo de la prueba final de la gala, en la que los aspirantes debían elaborar una tarta inspirada en su pintor o cuadro preferido. “No os confiéis”, advirtió Paula Vázquez a los pasteleros, viendo que llegaban algo relajados al último reto después de un exitoso segundo examen en el que todos demostraron un gran nivel.

Al entrar en la carpa, cada uno de ellos tuvo que colocarse junto a un caballete que estaba tapado con una tela de diferente color. Blas Cantó se colocó al lado de la fucsia, ya que coincidía con el tono de la camisa que llevaba puesta en ese momento. Fue entonces cuando Carrasco, entre bromas, le dijo que ese caballete le correspondía a ella.

El guiño de Rocío Carrasco a su docuserie en Telecinco

“Ese es mi color. No, no es de Blas”, se quejó vacilando Rocío Carrasco, recordando cómo, a raíz de la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva, se abanderó del color fucsia al ser la tonalidad del traje que llevaba durante el testimonio en el que denunció los presuntos malos tratos que durante muchos años sufrió por parte de Antonio David Flores. Tras el documental, el fucsia se convirtió en otro símbolo contra la violencia machista y fue utilizado por toda la gente que decidió apoyar a Carrasco a través de las redes sociales.

“Pero es que yo lo llevo hoy”, trató de justificarse el representante de España en Eurovisión 2021. “Ah, bueno, es verdad”, reconocía enseguida su compañera antes de que Cantó rematase con un chascarrillo en el que explicitaba su mención al recordado formato de Telecinco. “Blas Cantó, pintar la verdad para continuar en el programa”, bromeó el murciano, que llegó a participar en una de las entregas del programa de Mediaset en la que mostró su apoyo a Rocío Carrasco tras interpretar en plató el tema de Rocío Jurado Como las alas al viento.