Final Benidorm Fest 2024: los 8 finalistas, sus canciones y el orden de actuación con la vista en Eurovisión

Tras una intensa semana, el Benidorm Fest 2024 celebra este sábado 3 de febrero su gran final, cuyo ganador se convertirá en el próximo representante de España en Eurovisión. Los 8 finalistas del festival de RTVE, tras sus semis celebradas el martes y el jueves también en La 1, son Nebulossa, Angy Fernández, Sofía Coll, Miss Caffeina, St. Pedro, María Peláe, Jorge González y Almácor.

Desde verTele, para adelantarnos, hemos elaborado una tabla en la que puedes ver cómo quedaría la final según los puntos del jurado, demoscópico y televoto. Pero como lo que importa es lo que ocurra en la gala, queremos ofrecerte esta guía rápida en la que resumimos la gran final del Benidorm Fest para que no te pierdas nada: cuándo y dónde ver la retransmisión desde el Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm, quiénes son sus presentadores, cuál es el orden de actuación, así como los finalistas y sus canciones, y demás detalles como los artistas invitados.

Cuándo y dónde ver la segunda semifinal del Benidorm Fest 2024:

Cuándo: Sábado 3 de febrero, a las 22:00 horas, comenzando cincuenta minutos antes que las dos semifinales. La previsión es que acabe a las 23:55 horas, justo antes de medianoche, cuando La 1 dará paso al post La noche del Benidorm Fest, que se alargará hasta las 0:55 horas.

Dónde: En La 1 de TVE gratis y en abierto, y también a través de la plataforma RTVE Play.

Orden de actuación, finalistas y canciones de la final:

El Benidorm Fest 2024 se inició con 16 artistas, solitas o grupos, divididos en ocho y ocho para cada semifinal. Tanto el martes como el jueves se seleccionaron respectivamente a cuatro, así que a la gran cita de este sábado llegan 8 finalistas que aspiran a ganar el festival e ir a Eurovisión. La mañana del viernes, TVE comunicó el orden de actuación definitivo, que combina los artistas que pasaron en la primera semifinal del martes (Nebulossa, Angy Fernández, Sofía Coll y Miss Caffeina, cuyas actuaciones puedes ver aquí) y en la segunda semifinal del jueves (St. Pedro, María Peláe, Jorge González y Almácor, cuyas actuaciones puedes ver aquí). Así será el orden de la final del Benidorm fest 2024:

María Peláe - Remitente St. Pedro - Dos extraños Angy Fernández - Sé quién soy Jorge González - Caliente Nebulossa - Zorra Sofía Coll - Here to stay Miss Caffeina - Bla bla bla Almácor - Brillos platino

Te recordamos que puedes participar en nuestra encuesta, que ya acumula más de 4.700 participaciones, votando por tu favorito para ganar el Benidorm Fest 2024 y representar a España en Eurovisión.

Artistas invitados en la final del Benidorm Fest 2024:

Tratándose de la gran final, RTVE quiere guardar la sorpresa de quiénes serán los artistas invitados que actuarán sobre el escenario complementando las interpretaciones de los finalistas. De la lista inicial que anunció la cadena pública antes de empezar el festival, sólo “quedaría” Camela, pero ya en la primera semifinal hubo sorpresas con Beret y Mr. Rain, que se sumaron a los sí anunciados Vicco y Abraham Mateo; y en la segunda tampoco se había anunciado a Íñigo Quintero, pero sí a Sergio Dalma.

Si TVE cumple su lista uno de los artistas invitados sería Camela, pero si mantiene su esquema de dos actuaciones... ¿cuál sería la otra? No hay nada oficial ni confirmado, pero quizás la gran protagonista acabe siendo Ruth Lorenzo, que dejaría por un momento su labor como presentadora principal del Benidorm Fest 2024 para convertirse en artista invitada y actuar... y quién sabe si para hacer un homenaje soñado a su mítica 'Dancing in the rain', dado que se cumplen 10 años de su participación con ella en Eurovisión. Sobre ello le hemos preguntado a Ruth Lorenzo en nuestra entrevista horas antes de la final. Será TVE la que desvele si habrá dos, o tres, actuaciones de artistas invitados.

Los presentadores del Benidorm Fest 2024:

Como ya han demostrado en las dos semifinales, para esta tercera edición del Benidorm Fest TVE decidió cambiar por completo a sus tres presentadores. Sus tres nombres, y sus funciones, han sido y seguirán siendo en la final las siguientes:

Ruth Lorenzo: presentadora de las galas. Marc Calderó: copresentador de las galas. Ana Prada: presentadora de la Green Room de las galas.

Además de ellos tres, el despliegue de RTVE también deja espacio para que Inés Hernand se mantenga relacionada con el universo del Benidorm Fest, veremos si volviendo a aparecer puntualmente en la final (como ya hizo en las dos semis), pero seguro que conduciendo el programas previo en el access de RTVE Play junto a Jordi Cruz, y también el post de La Noche del Benidorm Fest junto a Aitor Albizua, formato que en el caso de la final se adelanta a las 23:55 horas y concluye a las 0:55 horas.

El jurado del Benidorm Fest 2024:

Antes de empezar el festival RTVE ya presentó, aunque por causas personales se vio obligada a realizar un cambio, al jurado del Benidorm Fest 2024, que está formado por ocho miembros, cuatro nacionales y cuatro internacionales. Repasamos sus nombres, pudiendo conocerlos más en esta otra noticia:

Beatriz Luengo (portavoz)

(portavoz) Ángela Carrasco

Carlos Baute

Guille Milkyway

Lee Smithurst

David Tserunyan

Nicoline Refsing

Marta Piekarska

Las votaciones del Benidorm Fest 2024:

Ese jurado, junto a los seleccionados para el demoscópico y también el televoto del público mediante llamadas y SMS, serán los encargados de decidir quién de los ocho finalistas gana el Benidorm Fest 2024 y representa a España en Eurovisión.

Para evitar polémicas y suspicacias como ya ocurrió en la primera edición del festival, RTVE se anticipó publicando las bases de las votaciones, como puedes leer en esta otra noticia.