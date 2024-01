La “manía” de Mariló Montero al salir a plató, y el “amuleto” de Ana Rosa Quintana en sus programas

La presentación de la primera semifinal del Benidorm Fest 2024, que verTele ha cubierto desde la localidad alicantina antes de que la gala se celebre la noche de este martes 30 de enero, ha sido tan amena que ha “desvariado” momentáneamente para permitir conocer las “manías” del directo de dos presentadores muy conocidas como Mariló Montero y Ana Rosa Quintana.

Aprovechando la presencia de Inés Hernand (que no se ha mordido la lengua al opinar sobre la participación de Israel en Eurovisión 2024) junto a Aitor Albizua y Jordi Cruz (encargados de los previos y los post de las galas), y de Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada (presentadores de las galas); la directora de Comunicación y Participación de RTVE que conducía el acto, María Eizaguirre, ha querido preguntarles si tenían alguna “manía” al afrontar un directo.

La primera en tomar la palabra ha sido Inés Hernand, pero como ha asegurado que ella no tiene ninguna, se ha lanzado a “contar la de Mariló Montero”. Y lo ha explicado así: “Grabamos un programa que se llamaba La Plaza, con Jordi González. Yo estaba de colaboradora con Terelu y Mariló Montero. Y Mariló me dijo: 'Qué alta estás en la silla', y me la bajó. Y cuando empieza el regidor '5, 4, 3, 2, 1...', veo que se santigua”.

De hecho, Hernand ha concluido que decidió tomar su ejemplo: “Dije: Pues voy a hacerlo yo también, por si acaso. Hombre, que esa señora tiene muchos años de carrera…”, entre las risas de sus compañeros y los asistentes a la rueda de prensa.

Ana Rosa Quintana sigue ligada al “cuarzo”

El resto de sus compañeros también han confesado sus manías. Ana Prada ha explicado que no tiene, y que simplemente ha pedido “un tacón cómodo” para moverse en la Green Room del Benidorm fest 2024 sin caerse. Marc Calderó ha pedido que le pusiesen más grandes los nombres y los números de las votaciones, y sí que ha confesado una manía de directo: se cepilla los dientes justo antes de salir, desde hace muchos años. Jordi Cruz lo único que tiene por costumbre es poner el link en sus redes para que le vean, “apagar el móvil y disfrutar del directo”.

Ha sido la confesión de Aitor Albizua la que ha hecho llegar a la “manía” de Ana Rosa Quintana. El presentador de Cifras y Letras en La 2 ha bromeado con que él siempre se toma “una copita de champán del más caro que haya”, y que luego toca su “cuarzo de la suerte” y va al baño. Momento en el que Marc Calderó ha intervenido para desvelar la inesperada conexión de Albizua con Ana Rosa Quintana: “Aitor, ¿tú sabes que Ana Rosa Quintana tiene un cuarzo? Es su amuleto absoluto”.

Inés Hernand, que no ha querido perderse la anécdota, ha intervenido para preguntarle que dónde lo suele tener la presentadora, a lo que Calderó también ha sabido responder: “Durante muchos años, lo tenía en una mesita en el plató. No lo digo en broma, era todo un ritual”. Jordi Cruz, más en tono de broma, también ha intervenido para preguntarle si ese cuarzo “vibraba”, y Marc Calderó entre risas ha lamentado no poder contestarle: “Tanto ya no sé…”.

Cabe recordar que Ana Rosa Quintana fundó en el año 2001 la productora Cuarzo Producciones, con la que arrebató a Martingala la realización de Sabor a ti, el magacín que ella misma presentaba en Telecinco. En 2009 vendió el 51% de la empresa al gigante Banijay, lo que inició una etapa de luchas internas que acabó en el año 2017, cuando la periodista vendió el resto de sus acciones a Banijay a cambio de 21 millones de euros para que el grupo se quedase con el 100%. Poco después, en 2019, se hizo con Unicorn Content, la productora que se encargaba de El programa de AR, para junto a Xelo Montesinos volver a la producción audiovisual.