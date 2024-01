TVE defiende la independencia del jurado del Benidorm Fest 2024 y desvela los 4 artistas invitados de su primera semifinal

A escasas horas de dar el pistoletazo de salida al Benidorm Fest 2024 en TVE con la celebración de la primera semifinal, los presentadores Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada han compartido sus sensaciones ante un debut que se presenta de lo más ilusionante para ellos.

“Estoy con los nervios a flor de piel, con muchas ganas. Estoy impresionadísima con el escenario de este año, el despliegue de luces, pantallas... es increíble”, ha comentado la primera de ellos, que conmemora el décimo aniversario de su participación en Eurovisión como conductora de las dos semifinales y la gran final. “No sabemos lo que va a pasar, pero va a ser impresionante”, ha añadido en una rueda de prensa en la que ha estado presente verTele.

A su lado, Calderó ha afirmado sentir “la energía eurovisiva y del Benidorm Fest” sólo con pisar el escenario, y ha anticipado “sorpresas”: “Va a ser maravilloso arrancar la gala de hoy”. “Los participantes están con muchas ganas y nervios de los bonitos. Hay nivelazo este año”, ha añadido por su parte Ana Plaza, que coge el relevo de Inés Hernand en la Green Room.

Vicco, que vuelve un año después al escenario del Benidorm Fest, actuará como invitada de esta primera semifinal junto a Abraham Mateo, Beret y Mr. Rain. El comienzo de la gala será a las 22:40 horas tras un capítulo de 4 Estrellas, algo que María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, ha explicado tras recibir quejas por su horario tardío: “Hemos tomado notas de esas peticiones, pero se mira todo y se toma la decisión que creemos más acertada para la emisión del programa”.

Ruth Lorenzo: “Mi papel es de apoyo a los artistas”

Una de las protagonistas de la jornada es Ruth Lorenzo, que pasa del escenario a comandar el Benidorm Fest como presentadora: “Cantar es peor, salir tres minutos ahí es la mayor presión del mundo. Estoy relajada. Si me equivoco, pues soy de Murcia, lo siento, se me perdona”, ha bromeado.

“Tengo que decir que para mí un programa en directo… Ya tuve Cover Night, que estaba muy bien, muy segura, que al ser en directo era un reto muy grande. Ahora aquí estoy muy arropada”, ha comentado, afirmando sentirse totalmente preparada para el reto.

“Lo que pase en ese escenario es una actuación que queda para siempre. La gente en casa solo ve los tres minutos por televisión y hay que tener control en la voz. Ahí se va a ver quién va a poder subirse al escenario de Eurovisión, que es magno”, ha dicho, al tiempo que se ha mostrado empática con los 16 artistas que se juegan este martes y este jueves una de las 8 plazas de la final.

“Mi papel es de apoyo con ellos, que se sientan arropados y no mirados con lupa. Son todos ganadores pero lo que van a hacer en ese escenario es importante para cada uno de ellos”, ha agregado Ruth Lorenzo, que ha dejado caer que su Dancing in the rain puede volver a sonar en ámbito eurovisivo en una de las tres galas de La 1.

La presentadora ha asegurado que se está intentando mantener “lo más neutral posible con todos”: “Es muy importante porque cuando estás en un programa empiezas a ver cosas que ni siquiera están ahí. Hay que respetar el espacio de los artistas y arroparles con cariño a todos por igual”.

Cuestionada sobre si cree que hubiera podido alcanzar un resultado mejor en Eurovisión 2014 de haber llegado impulsada por un certamen previo como el Benidorm Fest, la artista ha dicho que “no lo sé, pero hubiese estado mucho más arropado por un equipo más enfocado en lo que pasa en Eurovisión y no lo que pasaba dentro de las fronteras de nuestro país artísticamente hablando. Creo que el equipo ha avanzado muchísimo y me encanta ver cómo esta casa cuida todos los detalles. Puede que lo hubiese hecho mejor o no, no podemos cambiar el pasado, porque me lleva a este presente tan maravilloso”.

TVE defiende la independencia del jurado

Quien también tendrá un papel clave en las tres galas del Benidorm Fest 2024, desde las dos semifinales hasta la gran final, será el jurado compuesto por Beatriz Luengo, Ángela Carrasco, Carlos Baute, Guille Milkyway, Lee Smithurst, David Tserunyan, Nicoline Refsing y Marta Piekarska.

Preguntados por si desde TVE han dado alguna directriz a los jueces sobre el criterio a seguir para sus valoraciones, María Eizaguirre ha dicho que “nunca se ha hecho”. “Siempre se ha dicho que voten en conciencia de lo que crean que es mejor para lo que estamos decidiendo”, ha aportado.

Por su parte, Ruth Lorenzo ha recordado que “el jurado vota individual, no colectivo”. “Cada uno vota lo que piensa y percibe que es mejor para Eurovisión. Hay cuatro jurados internacionales con percepciones diferentes de lo que es la música española y lo que les gustaría ver en Eurovisión. El jurado va por libre totalmente. Es bonito porque nos da una mirada diferente a lo que ve el público. Si analizas ambas partes, te dice también qué está viendo el público. El público español no vota la candidatura en Eurovisión, por eso el papel del jurado es muy importante”, ha añadio.

Inés Hernand lidera los previos y la posgala

En el evento también han estado presentes Inés Hernand, Aitor Albizua y Jordi Cruz, que se encargan de conducir los distintos especiales previos en RTVE Play y la posgala de La 1.

“Hemos venido a echarnos unas risas, a poner en valor el arte, la escenografía. Yo no pondría el ojo en Eurovisión, pondría el ojo en Benidorm Fest y en Dancing in the rain”, ha comentado la primera de ellas, la única del grupo original de presentadores que continúa ligada al festival. “Nos gusta mucho la pornografía de la intimidad, una primera reacción, un llanto… un poco reality, que es lo que se lleva”, ha añadido.

En la rueda de prensa, Inés Hernand ha cedido de alguna manera el testigo a Ana Plaza, a la que ha dado algún consejo para enfrentarse a la Green Room en la gala: “Cuidado con los escalones, un chascarrillo, una simpática sonrisa…”.

Además, Hernand ha condenado públicamente la participación de Israel en el festival de Eurovisión, como recogemos en esta otra noticia.