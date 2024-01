Vicco vuelve al Benidorm Fest un año después: “Vine sin esperar nada, y por lo que sea 'Nochentera' conectó”

El Benidorm Fest levanta el telón este martes 30 de febrero con la emisión de su primera semifinal en TVE, donde los participantes no sólo buscarán una de las ocho plazas en la gran final del sábado, sino también la oportunidad de subirse a un trampolín que puede cambiar sus vidas y sus carreras. Bien lo sabe Vicco, que tras aspirar a Eurovisión 2023 con su Nochentera vuelve a 'tierra santa' convertida en artista revelación de un año del que ha sido banda sonora.

Sobre ello ha reflexionado la cantante en un encuentro con los medios, entre los que se encontraba verTele, celebrado en el marco de la nueva edición del festival en el que ahora ejerce como 'madrina'. Como ya se anunció, Vicco vuelve a subirse un año después al escenario del Palau D'Esports L'Illa de Benidorm en una de las galas de La 1, como fiel reflejo de esa lanzadera que supone el Benidorm Fest más allá de su servicio como preselección eurovisiva.

“Cuando llegué a Benidorm era una chica que soñaba con esto, y cuando pasa... es un sorpresón. Estoy feliz”, ha dicho la artista, echando la vista atrás. “Vine sin esperar nada y por lo que sea la canción conectó [con el público] a un nivel que no esperaba”, ha añadido, rodeada de compañeros y compañeras de las dos primeras ediciones del certamen como Rayden, Varry Brava o Fusa Nocta.

Vicco ha afirmado sentirse reflejada en los 16 participantes de la nueva 'generación' del Benidorm Fest, a los que mira con cierta nostalgia: “Me da un poco de envidia, ojalá estar en su posición. El hotel, los ensayos... es mi parte favorita de esta experiencia”, ha comentado la catalana, que a su vez asegura estar exprimiendo su momento consciente de lo que cuesta llegar: “Nada esta escrito, algo puede funcionar y luego caer, y es muy importante disfrutar el presente”.

En el mismo acto, David Martínez -Rayden-, que tras participar en la primera edición ha dado el salto al otro lado como uno de los asesores musicales del certamen, ha elogiado precisamente esos años de trabajo a la sombra antes de que le llegase este momento de exposición mediática: “Conocí a Vicco en un campamento de composición en Barcelona y no ha cambiado, la ilusión la tiene intacta”.

Además, el rapero ha destacado la profesionalización del certamen en este corto período de tiempo, así como la capacidad del festival para amplificar el alcance de sus participantes aunque estos ya lleven una carrera a sus espaldas.

“El Benidorm Fest te pone en el mapa. Da igual que tengas un tema que lo esté pegando. El streaming se llena de oyentes, pero no de 'escuchantes'. Eres capaz de tener una canción favorita, y que ese artista vaya a tocar a tu ciudad y ni lo sepas. El Benidorm Fest sirve para poner cara, para poner pensamiento a ese relato. Incluso a mí me pasó, te acerca a un público más generalista”, ha aportado Rayden.

Del “impulso” de Varry Brava a la autocrítica de Aritz

El resto de exparticipantes de las dos primeras ediciones del Benidorm Fest presentes en el acto también han reflexionado sobre cómo ha influido en sus carreras su paso por el certamen. Los chicos del grupo Varry Brava aseguran que solo tienen “palabras de agradecimiento” con el festival: “Vinimos con una carrera de cinco discos, pero esto ha sido un impulso grande”, han declarado los integrantes de al banda valenciana, recordando que ellos siempre habían reivindicado “más música en televisión y esto es lo que queríamos”.

En la misma línea se han pronunciado los Meler, afirmando que tras su participación “hemos tenido muchos festivales y hemos tocado en muchos sitios” y José Otero, señalando que para él “ha sido la oportunidad para empezar a trabajar en España” tras un tiempo centrado en México: “Le debemos muchísimo al Benidorm Fest”, han insistido los primeros en un sentimiento compartido por todos los excandidatos.

Algunos de ellos han hablado también de sus próximos proyectos musicales, poniéndolos como ejemplo del impacto que el evento ha tenido en sus trayectorias dentro de la industria musical: “Voy a sacar un EP, que llevo preparándolo 2 o 3 años. Estoy intentando probar géneros nuevos y fusionar”, avanza Fusa Nocta. “Venimos con música nueva en marzo y single en febrero. El Benidorm Fest nos ha abierto muchas puertas”, comentan por su parte las chicas de E'femme, que reivindican haber participado “en representación de los artistas que están empezando y son independientes”. “Es muy difícil traer una propuesta a un festival tan grande. Estamos agradecidas y orgullosas”, valoran.

Otros artistas como Twin Melody, Sara Deop o Aritz, se muestran más profundos, desvelando su crecimiento también como personas. Mientras que las mellizas recalcan que el Benidorm Fest es un certamen que “te emociona”, la cantante mallorquina declara que su participación le “ayudó a crecer” individualmente. “Lo mejor es el aprendizaje. Mentalmente he crecido y aprendido muchísimo. He hecho una búsqueda. Estoy contento por lo que hice para ser mi primera vez, pero no estaba cuajado, fue demasiado rápido. Me ha dado ese punto de vista de qué quiero ser. No quería reconocer dónde estaba y qué quería hacer”, ha admitido Aritz en una interesante autocrítica.

Finalmente, Xeinn, Megara, y Sharonne han hablado sobre cómo ha crecido el Benidorm Fest como formato y evento en estos dos últimos años: “Todos tenemos sentimiento de nostalgia. Nuestra edición estuvo limitada por el covid, pero ha evolucionado a un nivel increíble. Va a más en profesionalidad y en impacto”, ha comentado el primero, que no ha pasado por alto su intento de entrar en el OT 2023 de Amazon tras presentarse a los castings.

El grupo de rock ha querido destacar que pese ser una “banda de escenario”, lo del certamen “es otro rollo”: “Subirte a un escenario con esas dimensiones y esos medios es muy fuerte. Veo a los artistas y siento cierta envidia porque lo pasas mal a nivel nervios, pero es muy gratificante”, han opinado antes de que la ganadora de Drag Race España 2 pusiese en valor “el halo de misterio alrededor de lo que va a ocurrir en el escenario”. “Es un festival que despierta mucho interés. Hay muchos programas de música y este es uno de los que mas está creciendo. Los artistas quieren presentarse. Y da la oportunidad a artistas sin discográfica a presentarse”, ha puntualizado.

Muchos de ellos participarán de forma activa también en el Benidorm Fest 2024, formando parte de las actividades y conciertos organizadas por TVE en el marco del certamen que ha arrancado ya en la popular ciudad valenciana.