Mes de regresos en Telecinco con Carme Chaparro en el informativo y Laura Madrueño en El Tiempo

El mes de julio para Telecinco ha sido nefasto al perder el segundo puesto en audiencias, como detallamos en nuestro especial publicado este 1 de agosto. Con la cadena sumida en una fuga de espectadores que no consigue frenar y una remodelación que culminará el próximo mes de septiembre con la nueva parrilla, las únicas buenas noticias han sido dos regresos en los últimos días.

El primero de ellos fue el protagonizado por Carme Chaparro que, seis años después de su despedida de Informativos Telecinco, volvía este lunes a ponerse al frente de la edición de las 21 horas para sustituir a Pedro Piqueras y Alba Lago.

Algo que llamó la atención ya que en los últimos tiempos era Lago la que ocupaba el hueco que dejaba el presentador y director del informativo. Y en su defecto era Isabel Jiménez la que cambiaba su edición de las 15 horas por la de la noche.

Sin embargo, los espectadores que sintonizaron este lunes las noticias en la primera cadena de Mediaset, acogieron con cariño el rostro de la catalana. Con comentarios positivos hacia la apuesta de recuperarla, tras estar en su última etapa como reportera en En el punto de mira o como sustituta de Todo es mentira.

Laura Madrueño, en El Tiempo “durante agosto, por lo menos”

Pero no ha sido el único regreso. El segundo ha sido el de Laura Madrueño que ha recuperado su puesto en El Tiempo de Telecinco tras pasar cuatro meses en Honduras presentando Supervivientes y uno más de vacaciones.

“No tenía ni idea de lo que iba a suponer para aquella Laura formar parte de esta locura, porque hay que vivirla. Ha sido el reto más importante de mi vida” confesaba emocionada la presentadora al cerrar la palapa del reality hace casi dos meses. Y con ese aprendizaje volvía este 31 de julio al espacio que le ha servido de trampolín profesional y al que siempre ha explicado que quería regresar.

Un entusiasmo que compartía en sus redes sociales con una story, poco antes de volver a su puesto: “Fijaros dónde estoy. A más de uno le va a sonar. A mí ya casi se me había olvidado, a ver si me acuerdo de cómo se hacía esto de El Tiempo. Hoy regreso a Informativos, estoy feliz de poder estar aquí con vosotros y os espero durante el mes de agosto, por lo menos me vais a tener aquí”.

De forma que tanto Chaparro como Madrueño mantendrán esos puestos en agosto y queda en el aire lo que será de ellas a partir de septiembre en la nueva Telecinco.