Pipi Estrada carga contra Carmen Borrego por su fichaje por 'Supervivientes': “Es la nueva Pozi”

Pipi Estrada ha valorado el fichaje de Carmen Borrego por Supervivientes 2024, y no precisamente para bien. Según el periodista deportivo, su excuñada “es la nueva Pozi”, ha dicho a Europa Press en alusión al fallecido humorista gaditano, que se hizo muy famoso en la España de los 90 por sus singulares intervenciones en Crónicas marcianas.

Estrada pide que a Borrego “no le coman los bichos, no le piquen mucho los mosquitos y que le den algo de comer”, pues “hay personas que cuando no comen, con el hambre tienen un carácter muy irascible”. Según él, a Terelu Campos le pasaba lo mismo cuando eran pareja, y como imagina “que todo se pega”, da por hecho que a Borrego le ocurre lo mismo.

El extertuliano de Sálvame anima a Borrego a que “disfrute” de “la esencia de Supervivientes, que es maravillosa”, pero no está de acuerdo con eso de ir a 'vivir la experiencia', como dijo ella. “A mí eso de 'voy a vivir la experiencia' ya me chirría. No, vas a vivir una aventura, vive la aventura hasta donde llegues, hasta donde te dejen los bichos, hasta donde te deje tu carácter, hasta donde te dejen los concursantes, hasta donde te deje el público”. “Vive la aventura y dejémonos ya de victimismo”, insta Estrada.

El periodista sabe de lo que habla, pues él fue participante de Supervivientes 2006, la edición que ganó Carmen Russo y a la que él acudió poco después de terminar su relación con Terelu. Estrada fue el quinto eliminado, así que se quedó con ganas de más. Tanto, que se ha postulado como candidato a participar en la edición 'All Stars' que prepara Supervivientes por sus 20 años en Telecinco, que desveló verTele en exclusiva. “A mí me gustaría ir a esa nueva edición de los 20 años. A mí me gustaría ir a dar un poco de guerra, porque yo aguanto bien sin comer”, asegura.

Carmen Borrego: “Voy a trabajar para dar contenido”

“No me lo creo ni yo. Dónde he podido llegar para tomar esta decisión. Estoy muerta de miedo, pero, una vez que me comprometo, lo hago. No sé si lo haré bien o mal. ¿Que me vuelvo al día siguiente? Pues lo habré intentado. Para mí, lo más importante es no defraudarme a mí misma. Tengo muchas ganas y espero que estas ganas superen al miedo”, dice Borrego en su vídeo promocional.

Su fichaje por Supervivientes 2024 se anunció este lunes en Así es la vida. “Yo voy a vivir una experiencia que a muchísima gente le encantaría vivir, voy a intentar hacerlo lo mejor posible y voy a intentar que esto no me traicione, que creo que es lo importante, y voy a trabajar para dar contenido y que los que estéis aquí os lo paséis bien”, prometió la tertuliana a sus compañeros.

Carmen Borrego, que se suma a un casting en el que ya figuran Lorena Morlote, Ángel Cristo, Blanca Manchón, Zayra Gutiérrez, Arkano, Arancha Sol, Javier Ungría y su amigo Kike Calleja, dio también su opinión sobre sus futuros compañeros: “A la inmensa mayoría no los conozco y me gusta que por fin se haga un reality con gente que no hemos ido nunca a un reality, porque normalmente se hacen con gente que viene muy resabiada, por lo menos en la convivencia. Kike es mi hermano, pero quién sabe si nos separarán el primer día”, valoró la televisiva, que reconoció estar “cagada”.