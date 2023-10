Revilla señaló “las dos cosas que afectan a quienes dejan el cargo” y cómo le trata la gente desde que no es presidente

Miguel Ángel Revilla regresó a El Hormiguero cuatro meses después de perder la presidencia de Cantabria con el Partido Regionalista. Convertido ahora en expresidente de su comunidad, Pablo Motos le preguntó por si le ha cambiado mucho la vida:

“La verdad es que no porque nunca he ido de presidente por la vida. Es verdad que hay dos cosas que les afectan mucho a los que dejan los cargos”, empezó explicando para señara en primer lugar a los escoltas: “Yo no he llevado nunca guardaespaldas porque me ha dado vergüenza, pero hay hasta exministros que los llevan. Supone tener en nómina a ocho personas, porque no va a hacer todas las horas el mismo”.

Y continuó con los coches oficiales: “ Es muy cómodo que te vengan a buscar por la mañana, no pagar gasolina, que te hagan algún recado. A mí jamás me fue a buscar nunca un coche oficial, a no ser que se me haya estropeado. Yo siempre he ido con el mío”, confesó.

Para explicar que esos eran los “dos síndromes” que más notan quienes dejan el cargo, además de “la prepotencia”.

Aunque esas dos circunstancias no las ha notado porque las había rechazado desde el principio, algo que sí confesó haber notado es que “ahora que he perdido unas elecciones hay como un sentimiento compasivo, somos compasivos con el perdedor, una especie de lástima”.

Motos también le preguntó por cómo veía la situación política actual y Revilla quiso enviar un mensaje tanto a Pedro Sánchez como a Alberto Nuñez Feijóo. Al primero confesó haberle llamado pero no haber tenido respuesta: “Me hubiera gustado decirte que estos señores [equipo de Puigdemont] no rectifican, creo que te metes en un terreno complicado. Si ahora te plantas y convocas otras elecciones no perderías votos. Es más, si el Partido Regionalista no se presentara, yo te votaría. Pero creo que vas a cometer el error de no convocar nuevas elecciones”.

Mientras que a Feijóo le dejó el siguiente mensaje: “Lo que te mató es que cuando el pueblo vio que lo de gobernar con Vox iba en serio, y los pactos previos... España no quiere un gobierno de extrema derecha. Si no haces otros amigos más allá de Vox, no vas a ser presidente”, zanjó.