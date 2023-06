Telecinco presenta 'Así es la vida', el sustituto de 'Sálvame' diferente a él: “No tiene sentido tirar por el continuismo”

Este viernes 23 de junio será la última tarde de Sálvame, y desde el próximo lunes día 26 su lugar lo ocupará Así es la vida, el nuevo magacín presentado por Sandra Barneda que Telecinco ha presentado este jueves en una convocatoria a la que ha acudido verTele. El formato producido por Cuarzo se emitirá durante el verano, y cederá el testigo a TardeAR, el programa de Ana Rosa Quintana que será la apuesta de la cadena de Mediaset a partir de la nueva temporada.

Vídeo | Telecinco muestra el plató del nuevo 'Así es la vida', el magacín de Sandra Barneda que sustituye a 'Sálvame'

Más

En su puesta de largo ante la prensa, poco después de haber enseñado su plató en una promo, Así es la vida se ha presentado como un programa de “actualidad, crónica social y entrevistas” que tendrá a César Muñoz como copresentador y se engloba dentro de la apuesta de la cadena por el entretenimiento. Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset, ha bromeado con que “el verdadero verano llega el lunes con este programa”.

El directivo ha explicado, de hecho, el porqué de ese título: “Andrés Aberasturi hacía un programa en RNE que se llamaba Así es la vida. Él y su equipo se dedicaban a viajar por toda España, y hacían hasta de una vaca que vivía en León un personaje. Era casi como un hallazgo diario y nosotros queríamos recuperar ese espíritu. Por eso el programa se llama Así es la vida”. Para Villanueva, la intención es esa: “En lo que pase en la vida ahí estaremos”. Cuestionado sobre si podría tener futuro más allá de verano si funciona bien, Villanueva no ha cerrado la puerta, aunque sin ser categórico: “Intentaríamos encajarlo. Cuesta mucho crear marcas, y más en los tiempos que corren. Así que si es una marca validada, lo suyo sería mantenerla”. También ha agendado cuándo reestructurarán su parrilla de la tarde: “Como a mediados de julio, o sobre la tercera semana de julio, remodelaremos con Mía es la venganza, Así es la vida y un concurso”.

Juanra Gonzalo, Director General de la productora Cuarzo, ha asegurado que afrontan “el reto con mucha ilusión”, y contado: “Queremos entretener, acompañar, divertir e informar de lo que pase durante el verano. Vamos a tener reporteros en todas las playas y en todos los lugares para informar de lo que pasa en España en todos los ámbitos”.

Villanueva también ha aclarado si contará con equipo de Sálvame, pese a que no son la misma productora. El director de Contenidos ha salido del apuro, teniendo en cuenta que La Fábrica de la Tele ya ha comunicado su ERE, así: “El equipo que ha hecho Sálvame se merece un descanso después de acompañarnos diariamente durante 14 años”. También ha personalizado en los tertulianos de Sálvame: “Con el tiempo no lo sabemos, puede que sí o puede que no regresen a la tele. Pero ahora mismo no tiene sentido tirar por el continuismo. Se merecen un descanso después de 14 años”, ha repetido.

Acerca de su figura y la de @ZesarM en #AsíEsLaVida, @SandraBarneda lo tiene claro: "El papel de presentador y copresentador no existe, estamos César y yo. Si él crece, creceremos los dos y todo el equipo" pic.twitter.com/spCMP4a5rV — Cuarzo Producciones (@CuarzoTV) 22 de junio de 2023

Barneda: “Quiero que cada programa sea emocionalmente distinto”

Sandra Barneda ha celebrado poder iniciar “otro proyecto ilusionante”, destacando que “en la redacción vi muchas sonrisas y eso me sigue emocionando. Gente que le echa horas y que da lo mejor así. Es lo que vamos a hacer”. La presentadora ha avanzado: “No vamos a forzar nada, pero sí a llegar a un punto en el que la gente nos conozca y disfrute con ello”, tirando de su experiencia para lo que está por venir: “Hice tres veranos El programa de AR y sé que en verano pasan muchas cosas”. Barneda también ha adelantado qué tono le gustaría imprimir: “Cuando salgo a la calle no sé lo que voy a vivir y cómo lo voy a vivir emocionalmente. Y quiero que cada programa sea así: emocionalmente distinto”. Sobre su vuelta a un formato diario, la presentadora ha valorado: “La vida es así. Unos ciclos acaban y otros empiezan. También es volver a la actualidad”.

Su compañero César Muñoz, que debuta a nivel nacional tras su experiencia en Telemadrid y Canal Extremadura, ha compartido cómo lo afronta él: “Yo vengo a dejarme a llevar, a fluir y disfrutar”.

Preguntados por el reparto de sus roles, Barneda ha tomado la palabra: “Yo no quiero un programa a la antigua con presentador y copresentador. Somos César y yo, y si crece el programa crecemos los dos”. “Él tiene su personalidad y yo la mía, y el objetivo es fusionarlas sin llegar a forzar”, ha aclarado la conductora.

Sorpresas en los colaboradores

La mayor sorpresa ha sido al anunciar su equipo de colaboradores, en palabras de Gonzalo “un grupo muy variopinto que queremos que sea un reflejo de la voz de la calle”. Entre ellos se encuentran Pedro García Aguado, Ken Appledorn, Belinda Washington, Beatriz Trapote, Cristina Rodríguez, Ana García Lozano, Patricia Cerezo, Antonio Sánchez Casado, Rosa Villacastín, Gema Fernández, Joana Bonet, Marc Leirado, Ángel Moya, Suso Álvarez, Naomi Asensi, Melody, Alberto Moreno y Marta Barroso; entre otros, para sus primeros programas.

Sobre su casting de colaboradores, el productor ha querido destacar: “Nos abrimos a perfiles muy diferentes de diferente edad”, añadiendo que “se adaptan a las necesidades del programa”.

Sobre los colaboradores de #AsíEsLaVida, @juanragonzalo asegura que "es gente que viene con muchas ganas de entretenernos y pasárselo bien con nosotros" pic.twitter.com/ejcLKXtebc — Cuarzo Producciones (@CuarzoTV) 22 de junio de 2023

Reporteros, corazón, invitados y el plató

La idea de Así es la vida es que recoja “la última hora de las noticias de interés social a través de directos y reportajes, las novedades en el mundo de los famosos y de los grandes eventos del verano e invitados dispuestos a integrarse en la atmósfera de espectáculo y espontaneidad que invadirá el nuevo plató en el que se desarrollará el programa”, según asegura la cadena. Quieren que sea “un espacio abierto a la actualidad y al entretenimiento con un punto de vista desenfadado y divertido en un ambiente de espontaneidad, improvisación y buen rollo”.

Además de sus colaboradores en plató, contará con un equipo de reporteros repartidos por la geografía española para realizar tanto conexiones en directo como reportajes elaborados. Entre los periodistas estarán José Manuel Carpintero, Valle Aguilón, José Domingo Bueno, Regina Aleñà (Baleares), Amanda Párraga (Costa del Sol) y Baby Solano (Canarias). También buscará involucrar a la audiencia a través de encuestas lanzadas en directo.

El programa se centrará en la actualidad con “un punto de vista diferente, amable y divertido”, y en plató Sandra Barneda potenciará el debate con “originales dinámicas o puestas en escena vinculadas al tema”. Pero también habrá espacio para el corazón: “El equipo de reporteros estará presente en los grandes y más glamourosos eventos sociales del verano y en los lugares de vacaciones y de celebración de los famosos para ofrecer una crónica social con un tono desenfadado que será comentada tanto por los presentadores como por los colaboradores”. Lo que no hará será dar un espacio propio a la política, como ha explicado Villanueva: “No será un programa que tenga una sección o una parcela dedicada exclusivamente a la política. No en el sentido estricto de la palabra”, dando a entender que podría tratar algo si coincide con algún tema, pero nada más.

Así es la vida también ha avanzado que contará con invitados especiales, del mundo de la moda, la música, la literatura o el periodismo, entre otros ámbitos. Además, aclara que “su presencia en el programa no se limitará simplemente a una entrevista, sino que también serán protagonistas de divertidos momentos, además de opinar si lo desea sobre algunos de los temas que se aborden durante el espacio y de participar en las encuestas”. Sobre ellos, Juanra Gonzalo ha guardado el secreto: “Habrá rostros muy conocidos. Actores, cantantes, presentadores... que vendrán a hablar de todo y a divertirse”.

El plató, que como decimos ya ha podido verse en una promo, constará de “una gran escenografía 360º coronada por una gran pantalla que antecede a una mesa central con forma ovalada en torno a la que se situarán Sandra Barneda, César Muñoz y los colaboradores. Tiene gradas en dos de sus laterales para albergar al público que presenciará cada entrega en directo, e incorpora además un escenario polivalente para acoger actuaciones, puestas en escena y entrevistas a sus invitados”. Sandra Barneda ha jugado sobre la apuesta visual: “Esta mesa va a tener vida y mucho poder, pero no queremos forzar nada. El pantallón y la mesa van a dar mucho juego. Ya hemos pensado bondades y maldades sobre esta mesa. Además, es un plató 360, las cámaras no son estáticas”.

Cuarzo también producirá el sustituto del 'Deluxe'

La casualidad ha querido que Cuarzo Producciones, además de sustituir a Sálvame en las tardes con Así es la vida, también se encargue del programa que cogerá el testigo del Deluxe en prime time. De momento, lo único que se ha sabido sobre ese formato es que también lo presentará Sandra Barneda.

Cuestionado sobre ese nuevo proyecto, Gonzalo simplemente ha respondido: “Son dos programas diferentes con dos equipos diferentes. Lo único que coincide es la presentadora”.