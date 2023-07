'¡Allá tú!' volvió con un Jesús Vázquez al borde de las lágrimas y rozó su primer gran premio en Telecinco

Telecinco vivió este domingo el esperado estreno de ¡Allá tú!, mítico concurso “de las cajas” que regresó 11 años después a la parrilla del canal principal de Mediaset. De momento, lo ha hecho en el prime time del canal con una primera entrega marcada por la emoción de Jesús Vázquez, por la oportunidad perdida de entregar su primer gran premio en esta nueva etapa, y por la buena acogida que tuvo entre los espectadores pese a su tibio dato de audiencia.

“Ay, ay, ay... ¡Gracias! Buenas noches. Hace unos meses, estaba tranquilamente en mi casa y me llamaron los jefes de Mediaset y me dijeron (esto es real, ¿eh?): 'De todos los programas que has hecho en la historia de tu carrera en Mediaset, ¿cuál volverías a hacer mañana con los ojos cerrados sin dudarlo un segundo?'. ¿Sabéis lo que les dije? ¡Allá tú!”, empezó diciendo el presentador, en el arranque de la emisión.

“Vuelve ¡Allá tú! No me lo puedo creer. Han pasado muchos años, no me quiero emocionar...”, interrumpió Jesús Vázquez, con la voz quebrada y con algunas lágrimas aflorándole en los ojos. “Han pasado muchas cosas, todos hemos vivido muchas historias, pero yo siempre soñé con que este programa volvería, porque he sido tan feliz los años que lo hice que estoy contentísimo”, reconoció abiertamente el gallego, que ha desvelado también en palabras a verTele que llegó a fantasear con que Mediaset volviese a comprar Operación Triunfo.

'¡Allá tú!' repartió dinero en su estreno

En su primer programa, ¡Allá tú! presentó a sus primeros 22 participantes, de entre los cuales fue elegida por sorteo Bea, de Tenerife, como la concursante elegida para debutar enfrentándose al temido banquero del formato. El juego de la canaria estuvo cargado de emoción, desatándose las lágrimas entre todos los contendientes por la gran piña que aseguran que han formado entre ellos en los primeros días de convivencia.

Bea no tuvo toda la fortuna de su lado y llegó al final con dos cajas, una con 250 euros y otra con 12.500. En ese momento, el banquero le hizo una oferta de 6.500 euros a cambio de plantarse. La tinerfeña aceptó la propuesta, desechando también la oportunidad de jugar a La Comunidad de la Suerte, una nueva mecánica que puede servir de salvavidas a los concursantes. Finalmente, Jesús Vázquez desveló que Bea tenía en su poder los 12.500 euros, por lo que, en caso de arriesgarse, podía haber duplicado su premio.

Leti, de Jaén, fue la segunda elegida de la noche. Su juego fue más 'extremo' y se plantó en la recta final del programa con cajas muy malas y la segunda mejor, la que contenía los 125.000 euros. La joven supo plantear una buena estrategia en los últimos movimientos de su partida y acabó recibiendo una oferta de 36.600 euros por parte del banquero. Temiendo tener en su poder uno de los peores premios, Leti se plantó haciendo valer aquel dicho de “más vale pájaro en mano...”.

De nuevo, Jesús Vázquez se llevó las manos a la cabeza al ver que la andaluza tenía en su caja los 125.000 euros, por lo que el programa perdió la oportunidad de entregar en su estreno el segundo mejor bote del formato.

Gran acogida entre los espectadores, tibio dato de audiencia

La vuelta de ¡Allá tú! a Telecinco había generado grandes expectativas entre los espectadores más nostálgicos y el estreno de la nueva etapa del concurso de Gestmusic pareció no defraudar a sus fieles seguidores. Estos se lanzaron a las redes a destacar la vigencia y frescura que aún sigue teniendo el formato y también a aplaudir lo bien que le queda este programa a un Jesús Vázquez que se mostró muy ilusionado durante toda la entrega.

No obstante, las audiencias no terminaron de reflejar esta gran acogida. Y es que ¡Allá tú! anotó en su vuelta un dato tibio, aunque con grandes posibilidades de mejora en sus próximas emisiones. El mítico concurso 'de las cajas' generó interés (12,3%) en su nostálgica vuelta. No el suficiente como para superar a The Equalizer 2 (TVE), pero sí para ser segunda opción con casi 1.3 millones de espectadores y superar cómodamente la media de Telecinco.

¡Qué emoción volver a ver el plató de @allatu_tele y a Jesús Vázquez (que parece más joven que en la anterior etapa)!



Hay que hacer mención al equipo de casting del programa, ¡porque es una delicia! Es clave para la dinámica de #AlláTú. pic.twitter.com/1xcntC26PJ — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) 9 de julio de 2023

Me está encantando el estreno de #AllaTu! Creo que es de los pocos formatos de la temporada veraniega que puede funcionar. Ojalá que si, porque es súper divertido! 🙏🏽 — Jorge Jiménez 👨🏽‍🦱 (@JorgePelochoo) 9 de julio de 2023

Lo que he disfrutado y lo que corto que se me ha hecho. Ojalá vuelva también en versión diaria😍 #AllaTu — Adrià (@_Adry___) 9 de julio de 2023

Me encanta #AllaTu, es un formato súper sencillo, pero entretenido y adictivo.

Jesús es el alma del concurso y parece que no han pasado los años.

Sí creo que tendría más sentido emitirlo como siempre por la tarde o probarlo en el access, pero se agradece verlo de nuevo. — 🌑Vicente Rico (@YTanRicamente) 9 de julio de 2023

Así ha sido el regreso de #AlláTú a Telecinco con un emocionado Jesús Vázquez



▪️Se nota que @_JesusVazquez_ ama este formato de @Gestmusic, está en su salsa y lo conduce con una naturalidad que le sale de dentropic.twitter.com/9ivbLVp0Zn — telemagazine (@telemgzn) 9 de julio de 2023