Alauda Ruiz de Azúa, directora de 'Cinco lobitos', ficha por Movistar Plus+ para dirigir su primera serie

Alauda Ruiz de Azúa salta a la series de televisión de la mano de Movistar Plus+. La directora de Cinco lobitos dirigirá Querer, la nueva ficción original de la compañía, producida en colaboración con Feelgood Media y Kowalski Films. El rodaje comenzará el próximo mes de octubre en distintas localizaciones de Bizkaia y verá la luz en 2024, informa la plataforma en un comunicado.

La propia Alauda Ruiz de Azúa firma junto a Eduard Sola y Júlia de Paz los guiones de los cuatro capítulos que forman esta miniserie, su primer proyecto serializado tras hacer carrera en el cortometraje, primero, y el largometraje después. Su debut en la gran pantalla se produjo el año pasado con la mencionada Cinco lobitos, que fue reconocida con tres galardones en la pasada edición de los Premios Goya (Mejor Dirección Novel, Mejor Actriz Protagonista para Laia Costa y Mejor Actriz de Reparto para Susi Sánchez).

Este año también ha dirigido para Netflix la comedia romántica Eres tú. Y ahora, siendo considerada una de las directoras españolas de mayor proyección actual, se embarca en el mundo de las miniseries con Querer. La ficción narrará la historia de un matrimonio que rompe después de 30 años y una denuncia por violación continuada de por medio. Una grave acusación que obligará a los hijos de la pareja a elegir entre creer la denuncia de su madre o apoyar a su padre, que defiende su inocencia.

“Siento que la familia es mi universo natural. Y el conflicto de esta serie crece y adquiere profundidad al hacerlo en la intimidad de una familia, ese lugar donde uno no puede mirar para otro lado. La familia abraza los conflictos sin piedad y esta no es una excepción. Es un viaje emocional, lleno de tensión y secretos, que confío que genere preguntas incómodas. Es mi primera serie como guionista y directora. Tengo buenas sensaciones, entre otras razones, por el trabajo precioso de investigación, documentación y escritura que he llevado a cabo con los compañeros Júlia de Paz y Eduard Sola”, dice:

La distribución internacional de la serie correrá a cargo de Movistar Plus+ International.

Sinopsis de 'Querer'

Tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, Miren abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta grave acusación obliga a los hijos a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Un viaje familiar que avanza en paralelo al judicial con un mismo objetivo: conocer la verdad.

Sobre Alauda Ruiz de Azúa

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto y Comunicación Audiovisual por la UPV, se graduó en Dirección de Cine en la ECAM. Sus cortometrajes han obtenido multitud de premios, destacando especialmente They Say (Dicen, 2011). En paralelo a su labor como creadora y directora de cine, ha desarrollado su trabajo en publicidad, fundando en 2012 su propia productora, Igloo Films.

En 2021 escribió y dirigió su ópera prima, Cinco Lobitos, con la que ganó más de 30 galardones, entre ellos tres Premios Goya, Premio Feroz al Mejor Guion, Premio Forqué al Cine y Educación en Valores, Premio Gaudí a la Mejor Película Europea o Medalla CEC a la Mejor Dirección Novel. La película participó en los festivales de Berlín, Seattle, Karlovy Vary y Málaga (donde se alzó con la Biznaga de Oro a la Mejor Película, el Premio al Mejor Guion, el Premio a la Mejor Actriz y el Premio del Público), además de ser candidata a representar a España en los Premios Oscar.