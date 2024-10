Netflix pasa lista de sus próximos estrenos, con 25 proyectos españoles entre series, películas y un reality

Si algo ha dejado claro Netflix desde que llegó a España hace ahora nueve años, es su creciente apuesta por la producción propia. Una contribución a la industria patria que arrancó en 2017 con un primer proyecto de ficción que fue Las chicas del cable, y que en la actualidad se ha multiplicado con más de una veintena de estrenos en el horizonte para lo que queda de 2024 y el próximo 2025.

Así lo ha mostrado la plataforma en sus redes sociales, donde ha pasado lista a las series, películas, documentales y realities que llegarán “próximamente” a su catálogo. Algunos nacionales y otros de fama internacional, que irán sumándose de manera progresiva a los mercados tras la última subida de precios en todos los planes de suscripción.

Entre los lanzamientos más cercanos se encuentran las series La última noche en Tremor (25 de octubre), Asalto al Banco Central (8 de noviembre) y 1992, el proyecto de Álex de la Iglesia para Netflix. Títulos de ficción junto a los que se encuentra el documental #SeAcabó: diario de las campeonas sobre la Selección española de fútbol que ganó el Mundial en verano de 2023 y que también se estrena este mismo 2024.

Aun sin fecha fija, pero sí marcados para “próximamente”, la plataforma anuncia hasta 21 proyectos españoles como el reality Too hot to handle, cuya versión patria Jugando con fuego tendrá a Alba Carrillo al frente. El documental de Aitana, el de Alcaraz y el de Alejandro Sanz destacan como títulos de no ficción, mientras que las series se llevan el mayor número con propuestas de todos los géneros.

A continuación recogemos el listado completo, con enlaces a las noticias sobre cada proyecto español para ampliar su información:

Estrenos con fecha:

La última noche en Tremor - 25 de octubre (serie)

#SeAcabó: diario de las campeonas - 1 de noviembre (documental)

Outer Banks T4 (parte 2) - 7 de noviembre (serie)

Asalto al Banco Central - 8 de noviembre (serie)

Arcane T2 (parte 1) - 9 de noviembre (serie)

Cobra Cai T6 (parte 2) - 15 de noviembre (serie)

Senna - 29 de noviembre (serie)

Un lugar para soñar T6 - 19 de diciembre (serie)

El juego del calamar T2 - 26 de diciembre (serie)

1992 - en 2024 (serie)

Estado eléctrico - marzo de 2025 (película)

Estrenos sin fecha:

· Producciones españolas:

· Producciones internacionales: