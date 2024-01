Ana Rosa descarta irse de crucero con Pedro Sánchez tras una noticia de 'TardeAR': “Si te lo traes, yo no voy”

Ana Rosa Quintana 'rechaza' irse de viaje con Pedro Sánchez. La presentadora de TardeAR no compartiría crucero con el presidente del Gobierno si se diera la ocasión. O al menos eso dijo después de que ella y sus compañeros del magacín de Telecinco vieran un reportaje sobre el crucero más grande del mundo, que tiene el doble de tamaño que el Titanic.

Mientras comentaban la noticia, Xavier Sardà planteó qué pasaría si todos los tertulianos del programa se subieran al barco. Algo que Susana Díaz rechazó de pleno teniendo en cuenta que a Sardà le han prohibido estar en la sala de maquillaje de TardeAR por lo mucho que habla, según desvelaron tanto la expresidenta andaluza como Vicky Martín Berrocal. “Habla mucho y se pasa todo el día p'allá y p' acá. Imaginad tres años metido en ese barco con él”, dijo esta última, a lo que Díaz respondió: “Yo me muero”.

Sardà devolvió el 'golpe' a su compañera mencionando a su archienemigo político, Pedro Sánchez: “Con Sánchez me llevo muy mal últimamente, pero me he vuelto a decantar [por él] por lo que acabas de decir”. Ana Rosa salió en defensa de Sardà diciendo que ella sí se iría de crucero con el catalán. Eso sí, siempre y cuando no lleve de acompañante al presidente del Gobierno. “Si te traes a Sánchez yo no voy”, comentó la presentadora ante las risas de sus compañeros. “Yo tampoco”, respondió Berrocal. “No seáis malvadillas”, pidió Susana Díaz.