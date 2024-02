El cómico 'pique' de Ana Pastor y Eduardo Casanova en laSexta: “A ver si no voy a poder vacilar en el entretenimiento”

Ana Pastor y Eduardo Casanova protagonizaron este miércoles un divertido 'pique' en Generación Top (laSexta). El momento se produjo en ¿Dónde estabas entonces?, prueba en la que los equipos participantes tienen que asociar una imagen con el año al que pertenecen.

Casanova formaba parte del equipo 'Like' junto a Mario Marzo y Paula Púa, y entre las imágenes a relacionar estaba la de Ruperta, la mítica mascota del Un, dos, tres. La respuesta correcta estaba entre 2010, 1970, 1989 y 1972, y los 'Like' se decantaron por la última.

Fue entonces cuando Pastor sacó a relucir su vena más 'vacilona', pues les preguntó hasta dos veces por la respuesta que habían dado, metiéndoles así el 'miedo' en el cuerpo y haciéndoles dudar. De hecho, Eduardo Casanova preguntó, entre 'enfadado' y desconcertado, qué estaba ocurriendo: “Ana Pastor, ¿qué pasa?”. La presentadora confirmó entre risas que la respuesta era correcta para, acto seguido, defenderse: “Casanova, a ver si no voy a poder vacilar en entretenimiento”.

Pastor habló con verTele de momentos como éste en la entrevista que le realizamos antes del estreno de Generación Top, el primer programa de entretenimiento que presenta. “Yo parezco hasta simpática [risas]. Me vacilaba mucho Edu Casanova. Yo también soy un ser humano y si no tengo tensión alrededor... Lo bueno es que te enseña que no pasa nada por equivocarse. En el mundo de la política es más difícil de ver, porque se juegan mucho, pero aquí es todo buen rollo y buena energía”, nos contó.