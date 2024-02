El corte con educación de una espectadora a Ramón García en una llamada en directo: “Me he quedado pillado”

Las llamadas en directo a los espectadores a menudo provocan situaciones incómodas para los presentadores de televisión, como ha ocurrido en ocasiones en El Hormiguero y también a Ramón García en su programa En Compañía. La última tuvo lugar este lunes, con una reacción inesperada de la destinataria que optaba a ganar un jamón.

Como pudieron ver los espectadores de Castilla-La Mancha este 26 de febrero, y ha recogido Aruser@s ya este martes en laSexta, Ramontxu llamó a una vecina de Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real, con la voluntad de hacerle entrega de un ibérico si respondía a una pregunta sobre su programa.

Contra todo pronóstico, la espectadora no dejó que el presentador le explicase y procedió a cortarle al saber que le llamaban desde la televisión. “Soy Ramón García, le llamo del programa de televisión En Compañía...”, pudo decir él. “Vale. No nos interesa, eh, muchas gracias. Hasta luego, adiós”, contestó inmediatamente la interlocutora, colgando el teléfono de inmediato.

Tal fue el 'plantón' que Ramontxu y su compañera Gloria Santoro empezaron a bailar mientras el público de plató estallaba en carcajadas. “Párame, que me he quedado pillado. No le interesaba nada. ¿Qué queréis que haga? Más no podemos hacer”, zanjó el presentador, que poco después llamó a otra espectadora con más suerte.