Enfado de Iñaki López al escuchar a Aguirre culpar al PSOE de la Guerra Civil: “Es revisionismo peligroso”

En un momento del análisis de la actualidad política de este lunes 15 de abril, Más Vale Tarde emitió las palabras de Esperanza Aguirre en las que, en un acto con las Nuevas Generaciones del PP, la expresidenta madrileña se inventa que “en las elecciones del 33 arrasa la derecha, el PSOE no lo acepta y hace el golpe de Estado del 34” para acusar al socialismo de haber provocado la Guerra Civil. “El Partido Socialista no acepta la alternancia en el poder, y como no lo acepta hace el golpe de Estado”, fabuló la exlideresa del PP.

Al volver del vídeo, Iñaki López visiblemente enfadado tomó la palabra antes de dar paso a sus colaboradores, contextualizando lo que los espectadores acababan de escuchar: “No le conocíamos veleidades de profesora de Historia a la señora Aguirre, pero es lo que nos faltaba por escuchar. Esto es revisionismo peligroso y del más bajo nivel”, comenzó el presentador.

Prosiguió recordando: “Lo que trata es de descargar responsabilidades de un grupo de militares fascistas con el apoyo de la dictadura nazi e italiana de la época para dar un golpe de estado sangriento, una guerra posterior de tres años, y una dictadura posterior de cuarenta. Que son detalles que a la señora Aguirre se le olvida dar, por lo que sea”, dijo aceleradamente antes de ceder la palabra a Chema Crespo, que verificó que “están en ello” refiriéndose a ese revisionismo histórico. También Gonzalo Miró opinó que “la derecha está en reescribir la historia para blanquear 40 años de franquismo”.

Sin embargo, María Claver prefirió defender a Esperanza Aguirre, asegurando que “el revisionismo va por barrios, cada uno revisa la historia como le da la gana”, y reclamando que de eso se encarguen los historiadores, y no ellos, que deberían dedicarse “a las cosas de hoy en día”. Iñaki López no se calló, y respondió a la tertuliana: “Todos creo que deberíamos tener claro quién nos regaló cuarenta años de dictadura genocida y corrupta, que son los que dieron el golpe de Estado”.