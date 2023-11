'Polònia' recrea el tráiler del documental de C. Tangana, pero con Pedro Sánchez: “Esta ambición socialista”

Polònia ha hecho su propia versión del tráiler de Esta ambición desmedida, el documental de C. Tangana. Pero esta vez el protagonista no es 'El Madrileño', sino Pedro Sánchez, que encabeza Esta ambición socialista.

El vídeo, emitido este jueves en el programa satírico de TV3, recrea algunos momentos y frases del original, pero dándole una vuelta en clave 'sanchista'. Por ejemplo, vemos a Feijóo, Abascal, Ayuso y Felipe González criticando al presidente del Gobierno. “Llevo dos put... años currándomelo para llegar a La Moncloa, y cuando todas las encuestas, pero es que todas, llega este hijo de la gran pu... y se carga todos mis planes”, dice la parodia del líder del PP.

“Perro Sanxe está dando un golpe de Estado, pero de los malos. No de los que entra la Guardia Civil en el Congreso, ya me entiende”, apunta el clon del presidente de Vox. Él y González aparecen, además, en breves parodias que hace Polònia de dos videoclips de C. Tangana: Demasiadas mujeres y Los tontos. De hecho, se ve a González como si fuera Kiko Veneno: “Tú te has creído que por ser yo viejo, voy a estar callado con tu Gobierno”.

El sketch, emitido en un entrega récord para Polònia (21.5% y 465.000), máximo de temporada en espectadores), también cambia el eslogan del original “No es un documental. No es una gira. Es una tragedia” por el siguiente: “No es una simple investidura. No es más que un pacto. Es una tragedia... para la derecha”.