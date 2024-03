Yolanda Ramos se sinceró con Pablo Motos: “Eres un pelín más generoso de lo que se te ve por televisión”

Pablo Motos recibió este jueves la visita de Yolanda Ramos. La actriz acudió al plató de El Hormiguero para promocionar Un nuevo amanecer, serie que aterriza pronto en Atresplayer.

La intérprete explicó que la ficción es una tragicomedia en la que da vida a una famosa celebridad que se encuentra en horas bajas por culpa de unas adicciones que la llevan a un centro de desintoxicación. “En Un nuevo amanecer no me ponían cocaína de verdad en la serie, esnifaba vitamina B, pero es muy desagradable meterse nada por la nariz”, contó Ramos.

La catalana contó además el curioso paralelismo entre ficción y realidad: “Mi personaje en la serie trabaja en un programa de talents de Anne Igartiburu, y ahora voy a estrenar un programa con ella”, valoró, en referencia a Baila como puedas, donde ejercerá de jurado.

La confesión de Yolanda Ramos a Pablo Motos

Yolanda Ramos sorprendió a Pablo Motos, con una confesión sobre su cambio de opinión con el presentador: “Mira, eres un pelín generoso que hace unos años y un pelín más generoso de lo que se te ve por la televisión. Y yo nunca miento, ¿eh?”, empezó diciendo, dejando sin palabras al valenciano.

“Te veo mucho más generoso y no lo digo para... meh”, señaló enseguida, dejando claro que no era por peloteo. “Te veo más generoso, ¿sabes por qué? Porque han pasado los años y nos hemos hecho mayores. Te lo digo desde el corazón y yo no soy nadie”, sentenció la actriz.