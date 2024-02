Carmen Machi será la inspectora de Hacienda protagonista de 'Celeste', la serie que 'suena' al caso de Shakira

A mediados de diciembre, Movistar Plus+ y el creador Diego San José sorprendieron al anunciar su nueva serie Celeste, sobre todo por su presentación: una ficción sobre una inspectora de Hacienda que se enfrenta al caso más importante de su carrera, demostrar que una estrella de la música latina reside en España y debe pagar sus impuestos. El punto de partida, obviamente, “recordó” mucho al caso de Shakira.

Ahora, la plataforma junto a la productora 100 Balas (The Mediapro Studio) desvelan que esa inspectora de Hacienda que protagonizará la serie será la actriz Carmen Machi. Y comparte un primer vídeo promocional de ella en la que se la puede ver repasando la ley, repitiendo una y otra vez una cifra: “El contribuyente tiene su residencia habitual en España cuando permanezca más de 183 días en nuestro territorio. Más de 183 días. Más de 183 días”.

La ficción se estrenará en este año 2024, y meterá a Carmen Machi en la piel de Sara Santano, una inspectora de Hacienda a quien le ofrecen su caso más importante cuando estaba a punto de firmar su prejubilación. Para la actriz, encarnar un ser gris y mohíno como Sara Santano “ha sido un regalo inmenso. Cuando Diego me llamó para decirme que había escrito algo pensando en mí, me emocioné muchísimo. Ha creado un personaje repleto de silencios y con mucho tomate, al que además rodea un casting fantástico”.

Machi reconoce que “cuando Diego me contó de qué iba la historia me partía de la risa, aunque hay que aclarar que no es una comedia. Los guiones son realmente buenos. Además, para mí este proyecto supone volver a casa por mi vínculo con Globomedia (The Mediapro Studio). Aquí he hecho dos de las cosas más importantes de mi vida como fueron Aída y Siete Vidas y supone volver a trabajar con Luis San Narciso, Laura Fernandez Espeso… y con un montón de gente que es como mi familia artística”.

Para el creador Diego San José, “Celeste nace del reto de levantar un thriller vertiginoso alrededor del personaje más gris que se me puede ocurrir: una inspectora de Hacienda de sesenta años que vive sola y que no tiene ninguna habilidad especial. Porque 'Celeste' trata de ser eso, una persecución al límite dentro del universo gris y deprimente de la Agencia Tributaria. Es como 'Zodiac' pero con el IRPF”.

La cineasta Elena Trapé será la directora de la serie, que contará con 6 episodios. De su guion se encargan Diego San José, Daniel Castro y Oriol Puig; mientras que Álex García Martínez es el director de fotografía.