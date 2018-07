Un puñado de propuestas para comer bueno, bonito y barato en Londres

Londres es una ciudad cara. Un presupuesto muy básico puede rondar los 100 euros diarios y de ahí para arriba hay opciones para todos los gustos. A la hora de comer, la buena gastronomía se dispara y las opciones para comer bien y barato (y no caer en una espiral de hamburguesas, bocadillos y fish and chips) son mucho más reducidas que en otros lugares de Europa. Londres es una de las grandes capitales del mundo y la oferta culinaria abarca casi todas las culturas gastronómicas del planeta: la oferta hindú, por ejemplo es amplísima. Italianos, franceses, cada vez más españoles, africanos… Hay de todo pero, en la gran mayoría de las ocasiones, a precios que se sitúan en la mayoría de las ocasiones por encima de las 30 libras por persona -34 euracos-. ¿Es posible comer bien por menos dinero? Sí, aunque las opciones son bastante limitadas si sales de cadenas de comida rápida.

Para elaborar esta lista, como hemos hecho con otras capitales europeas, hemos utilizado nuestra propia experiencia y la información que hemos recopilado en la red. En esos casos te mostraremos la fuente y enlazaremos a los blogs y páginas correspondientes. Pero la mayoría de las propuestas son fruto de la experiencia personal de los que hacemos Viajar Ahora. En primer lugar te mostraremos los restaurantes y, en última instancia, las cadenas de comida rápida o cafeterías. Todas las propuestas están señaladas en el mapa para que puedas planificar bien la visita y localizar de manera fácil y rápida cada una de las propuestas. Empezaremos por la cocina inglesa (que la hay buena pese a lo que te han dicho toda la vida) y después pasaremos al potaje multiétnico de los fogones londinenses.

El Pie & Mash (tarta con puré), el plato más tradicional de la cocina inglesa. SecretLondon123 (CC)

Cafe in the Crypt (Trafalgar Square; Tel: (+44) 020 7766 1158; E-mail: cafe@smitf.org; Metro: Charing Cross) Le hicimos caso a la guía de viajes y fue todo un acierto. Autoservicio con algunos platos de cocina tradicional inglesa a precios bastante razonables. Lo mejor el lugar. Por el sitio en sí (la cripta de la Iglesia de Saint Martin in the Fields) como por el emplazamiento en pleno centro de la ciudad. La comida más que correcta y a un precio sin competencia en la zona. Está abierto de 10.00 a 21.00 y algunas noches hay sesiones de Jazz. Bueno para comer y bueno por la experiencia de visitar el lugar. Precio Medio: Desde 12 euros.

Poopies Fish and Chips (Varias direcciones –ver mapa-) Sobredosis de colesterol e hidratos de carbono; pero por lo menos una vez hay que entrar a comerse el plato barato de Londres por excelencia, aunque haya dejado de ser barato. El local más céntrico de este restaurante tradicional se encuentra en Soho (Old Compton Street, 55; Tel: (+44) (0)20 7734 4845). Lo mejor de Poopies es la calidad del pescado y la fritura (algo fundamental en un plato de esta naturaleza. Precio Medio: 15 euros.

The Golden Hind (Marylebone Lane, 71; Tel: (+44) 020 7486 3644; E-mail: info@goldenhindrestaurant.com ; Metro: Bond Street) Es uno de los restaurantes de fish and chips más antiguos y con más solera de la ciudad (tienen más de 100 años). Los pescados son de muy buena calidad y las frituras más que decentes. Otra opción para tener en cuenta al norte de Hyde Park. Precio medio: 15 euros.

Ye Old Cheshire Cheese (Fleet Street, 145; Tel: (+44) 020 735 36170; E-mail: ‎info@yeoldecheshirecheese.com; Metro: Blackfriars) Es el pub más antiguo de Londres; se quemó en el gran incendio de 1666 y los volvieron a construir en el mismo sitio. Es un lugar al que hay que ir al menos una vez y los precios no son demasiado altos. En pleno centro de la ciudad a medio camino entre la Catedral de San Pablo y Temple. UN lugar para comer cocina tradicional inglesa, en un lugar bonito e histórico y que no te arranquen la cabeza con los precios. Precio Medio: Desde 17 euros.

Los desayunos del Regency Café, los más famosos del centro de Londres.

Regency Café (Regency Street, 17; Tel: (+44) 020 7821 6596; Metro: Pimlico) Dicen que es el mejor lugar de Londres para desayunar y que la relación calidad precio es de las mejores. Desayunos contundentes (huevos, judías, pan tostado, salchichas, bacon y todas esas cosas que se meten los ingleses entre pecho y espalda al despuntar el día). El desayuno completo ronda las seis libras y te deja grogi hasta bien entrada la tarde. Para almorzar tienen plato del día en torno a los ocho euros. Precio Medio: 10 euros.

Battersea Pie Station (The Market, 28; Tel: (+44) 020 7240 9566; Metro: Covent Garden) De las mejores ‘pie’ saladas de la ciudad acompañadas del tradicional puré de patatas con salsa de carne –las típicas pie&mash que fue la base de la alimentación de las clases obreras durante siglos-. La más típica es la de cordero con menta (esa combinación que horrorizó a Obelix) pero hay otras opciones tradicionales como la de ternera y cebolla o la de pollo con setas. Buenas pie vegetarianas. La tarda con puré y gravy sale unos 10 euros. Precio Medio: 12 euros.

Pie Minister (Leather Lane, 91; Metro: Chancery Lane) También ofrece las tradicionales ‘pie’ saladas inglesas con gravy a unos seis euros cada una. Hay tartas de casi todo: ternera, pollo, bacon, vegetales, queso… Con una bebida puedes comer por unos siete u ocho euros. Eso sí, queda un poco a trasmano, aunque está relativamente cerca del British Museum. Una buena opción para comer uno de los básicos de la gastronomía inglesa. Precio Medio: desde 10 euros.

Entrada del mítico Ye Old Cheshire Cheese, el pub más antiguo de Londres. Satish Krishnamurthy (CC)

Mister Lasagna ( Varias Direcciones –ver mapa-) Cadena especializada en Lasagna. Tienen hasta 21 tipos de este plato básico de la cocina italiana con combinaciones para todos los gustos –también las hay veganas-. Y la verdad es que están buenísimas. Y a muy buen precio (las porciones a seis libras). Lo mejor de Mister Lasagna es que tiene locales en el Soho (Rupert Street, 53) y en Picadilly (Air Street, 5) a tiro de piedra de las principales atracciones del centro de Londres. También tienen pastas frescas y servicio de cafetería. Precio Medio: 11 euros.

Brasserie Zedel (Sherwood Street, 20; Tel: (+44) 020 7734 4888; E-mail: info@brasseriezedel.com; Metro: Picadilly Circus) Un restaurante francés bueno, bonito y barato de verdad en pleno Picadilly Circus. Menú del día a unos 12 euros (plato principal y postre) y también se puede comer a la carta con una muy buena relación calidad precio. La situación es inmejorable y el restaurante no sólo ofrece muy buena comida, sino que es hasta bonico. Precio Medio: Desde 15 euros.

Golborne Road Market (Golborne Road, 51-63; Metro: Westbourne Park) Al final de Golborne Road –En Portobello- hay un par de puestos callejeros donde se come muy buen pescado por menos de 10 euros el plato. Estos puestos están regentados por emigrantes marroquíes. En el mismo lugar hay varias cafeterías. Precio Medio: Desde 10 euros.

Wellbeing Kitchen (Shaftesbury Ave, 232; Tel: (+44) 20 7240 6205; Metro: Holbom) Lo peor de este local de comida al paso (aunque hay mesas para comer en el local) es que cierra pronto para los estándares españoles (a las 20.00 horas). Cocina coreana muy rica y barata. Espectaculares estofados coreanos (Sundubu jjigae) y otros platos típicos del país asiático a precios que rondan las cinco libras los platos principales. A dos pasos del British Museum. Precio Medio: 12 euros.

Restaurante del YMCA Indian Student Hostel (Fitzroy Square, 41; Tel: (+44) 020 7387 0411; Metro: Godge Street) La manera más barata de comer verdadera comida india en Londres. El restaurante del hostal de los estudiantes indios está abierto al público en general. Platos abundantes y riquísimos a cinco libras. Es de los restaurantes más baratos de la ciudad y la comida es de primerísima calidad. El menú de fin de semana es de 11 euros. Precio Medio: Desde 8 euros.

Tooting High Street (Tooting High Street: Metro: Tooting Broadway) No queda muy a mano, pero esta calle de típicas casas bajas del barrio de Tooting está cuajado de pequeños restaurantes indios y de otros países asiáticos. Queda bastante a trasmano pero uno puede comer auténtica comida hindú a muy buenos precios. Precio Medio: Desde 10 euros.

Beigel de carne, mostaza y pepinillos en Beigel Bake.

Raison d’Etre (Bute Street, 18; Tel: (+) 020 7584 5008; E-mail: info@raisondetrecafe.com; Metro: South Kesington; Tipo: rápida francesa/mediterránea). Es una cafetería y sólo sirven comida rápida aunque con sabor mediterráneo. Basta de hamburguesas y cosas fritas. Lo mejor de este lugar, a parte de sus baguettes, paninis y focaccias, es su ubicación. A apenas 100 metros de la Estación de Metro South Kesington y a tiro de piedra de lugares emblemáticos como el Museo de Historia Natural, Victoria and Albert Museum o Hide Park. Los básicos anteriormente nombrados rondan los 6 euros y puedes completar con muy buenas ensaladas, zumos y batidos. Para salir de la fritanga. Precio Medio: Desde 10 euros.

Beigel Bake (Brick lane, 159; Tel: (+44) 020 7729 0616; Metro: Aldgate East) Es toda una institución en la ciudad. Los mejores Beigels que hemos probado nunca –ideales para tomar fuerzas después de explorar los dominios del famoso Jack el Destripador -. Hay beigels de casi todo; los de carne con mostaza y pepinillos son imperiales de lo buenos que están. Los hay de queso, de pollo, de huevo… Precio Medio: 6 euros.

Herman ze German (Varias localizaciones –ver mapa-) Esta cadena de cocina rápida se sale de lo corriente. Contundente cocina alemana (salchichas ahumadas deliciosas, ensaladas de col y patata, fritos…) y buen catálogo de cervezas a precios más que razonables (un plato de salchichas con ensalada a unos nueve euros al cambio). Es una muy buena opción para parar y reponer fuerzas. Los locales más céntricos están en Soho (Old Compton Street, 33), Charin Cross (Villiers Street, 19) y Fitzrovia (Charlotte Street, 43). Precio Medio: Desde 10 euros.

Fotos bajo licencia CC: Satish Krishnamurthy ; secretlondon123 ; Ewan Munro