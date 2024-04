Mañueco critica la “actitud infantil” de Sánchez que “desprestigia” a España: “No nos merecemos un presidente tan débil”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado que la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reflexionar cinco días sobre su futuro es “una actitud infantil” que, además, “desprestigia” a España. “No nos merecemos un presidente tan débil”, ha criticado.

Tras rubricar un convenio de colaboración con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en Santander para fortalecer la relación entre ambas autonomías, Fernández Mañueco ha señalado que Sánchez “no es un particular” para adoptar este tipo de decisiones, sino que es el presidente que “ha paralizado el Gobierno”.

“El Gobierno tiene que trabajar, iba a decir que a veces es mejor que no trabajen, pero tienen que trabajar y están al servicio de las personas de nuestro país, con su actitud, lo que ha hecho ha sido poner a nuestro país en una situación de desprestigio”, ha expresado el presidente de la Junta de Castilla y León a preguntas de la prensa.

Así, Fernández Mañueco ha defendido que Sánchez actúe “como considere” en su vida privada, al tiempo que ha puntualizado que el país “no se merece un presidente tan débil que está aceptando permanentemente el chantaje de sus socios radicales y que, ante los casos judiciales que le persiguen, no de dos o tres días, sino de varios meses, incluso yo diría de varios años, pues parece que se enfada y se va, o que se toma un periodo de reflexión”.

Tras este análisis, Fernández Mañueco ha recordado que Sánchez decidió gobernar pese a “perder” las elecciones y eso ha llevado a que ésta sea una “legislatura agónica”. “El tiempo de Sánchez claramente se ha acabado, pero no por lo que haga la oposición”, ha relatado. En este sentido, ha recordado que en los comicios del 6 de julio los ciudadanos respaldaron al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo. No obstante, ha recordado que Pedro Sánchez “prefirió pactar con aquellos que no creen en España, con aquellos socios radicales y separatistas”.

“Él es el que se ha metido en esta legislatura agónica y él es el que ha tomado esta actitud infantil, es él el que tiene que dar las explicaciones, lo que sí puedo decir es que el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo estamos siempre a disposición de España y de los españoles, siempre nuestro objetivo es estar al servicio de nuestro país”, ha concluido el presidente de la Junta de Castilla y León.