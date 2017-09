Cielos nubosos en islas orientales y despejados en occidentales

Los cielos nubosos predominarán en las islas más orientales, mientras que en las más occidentales estarán despejados en una jornada con probable calima en la provincia de Las Palmas, temperaturas con ligeros cambios y viento del nordeste flojo en la vertiente oriental y del este en la occidental.

En el mar habrá componente este fuerza 2 a 4 con intervalos de variable. Predominio de marejadilla. Mar de fondo del noroeste en torno a 2 metros.



La predicción para los próximos días por islas es la siguiente:



LANZAROTE



Nuboso de nubes medias y altas tendiendo a poco nuboso o despejado por la tarde. Presencia de calima en niveles altos que no reducirá significativamente la visibilidad. Temperaturas con cambios ligeros. Viento del este tendiendo a nordeste flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 21 30



FUERTEVENTURA



Nuboso de nubes medias y altas tendiendo a poco nuboso o despejado por la tarde. No se descarta alguna lluvia débil en los alrededores. Presencia de calima en niveles altos que no reducirá significativamente la visibilidad. Temperaturas sin cambios o en ligeros ascenso las diurnas en el interior. Viento del este tendiendo a nordeste flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 22 27



GRAN CANARIA



Nuboso de madrugada disminuyendo a poco nuboso. Nubosidad de evolución en cumbres, donde no se descarta algún chubasco ocasional en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas en sur y medianías. Viento del nordeste flojo con intervalos más intensos en las costas noroeste y sureste. Brisas en el resto de costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 22 27



TENERIFE



Nuboso de madrugada disminuyendo a poco nuboso. Nubosidad de evolución en cumbres, donde no se descarta algún chubasco ocasional en horas centrales. Temperaturas con cambios ligeros. Viento del nordeste flojo con intervalos más intensos en las costas noroeste y sureste. Brisas en el resto de costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 22 30



LA GOMERA



Predominio de cielos poco nubosos, con algunos intervalos matinales de nubes bajas en costas norte y este. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo variable con predominio del nordeste y este por la tarde, y de las brisas en costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 24 29



LA PALMA



Predominio de cielos poco nubosos, con algunos intervalos matinales de nubes bajas en costas nordeste y este. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo variable con predominio del nordeste y este por la tarde, y de las brisas en costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 22 27



EL HIERRO



Predominio de cielos poco nubosos, con algunos intervalos matinales en costas nordeste y este. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo variable con predominio del nordeste y este por la tarde, y de las brisas en costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 19 26