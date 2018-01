Sergei Krylov: El Concierto para Violín y Orquesta de Beethoven es "todo un reto"

El violinista ruso Sergei Krylov afrontará como "todo un reto" interpretar el Concierto para Violín y Orquesta en Re Mayor Opus 61 de Beethoven, que tocará esta semana en el marco del Festival Internacional de Música de Canarias, según ha reconocido este lunes.



La "gran calidad" de esa obra del compositor alemán y los cambios de ritmo presentes en su estructura, así como la relación que establece entre solista y orquesta, que se alternan el protagonismo sonoro en esta pieza que se cierra con una presencia central del violín, determinan la dificultad que conlleva el trasladarla al escenario, ha explicado Krylov.



Al presentar en rueda de prensa las tres funciones en que tocará ese clásico de Beethoven en las islas, programadas el jueves en Tenerife, el viernes en Gran Canaria y el sábado en Fuerteventura, el violinista ruso ha insistido en que se trata de una composición que implica "muchas consideraciones" a la hora de interpretarla.



Puesto que hacerlo con éxito depende, por un lado, de la orquesta con que se trabaja y del grado de conjunción que se establezca con ella, por otro, del instrumento que se emplea "y, por último de la acústica de la sala y del público", ha argumentado.



El violinista ha expresado, en todo caso, su satisfacción por tener la oportunidad de hacer revivir las creaciones de un compositor que ha dicho que es "importantísimo e indispensable" en la historia de la música.



Su opinión ha sido respaldada por el maestro británico Karel Mark Chichon, que le acompañará en escena como director de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, con la que tocará el intérprete ruso.



Chichon ha considerado que "Beethoven siempre es un reto" para quienes se enfrentan a sus obras, pero que esa es precisamente una de las cualidades que hacen única su producción artística.



Hasta el punto de que esa dificultad misma es el factor que hace su trabajo atractivo a los intérpretes que tienen predilección por él, ha sostenido.



Porque -ha explicado- "hay músicos a los que les gustan los retos y otros a los que les gusta más estar en su zona de confort", y eso conlleva que entre los del primer tipo haya varios que se decanten por el autor germano.



Desde ese planteamiento, el director de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria ha alabado el hecho de que Sergei Krylov vaya a ser el solista que acompañe a la formación isleña en esta ocasión.



Algo que ha valorado también el director del Festival Internacional de Música de Canarias, Jorge Perdigón, que ha recalcado que se trata de "uno de los grandes violinistas del momento".



Además, Perdigón ha agradecido que Krylov haya aceptado la invitación del certamen para participar en esos conciertos, que se hizo "en el último momento" porque inicialmente estaba programado que quien tocara con la Filarmónica de Gran Canaria como solista fuera el israelí Pinchas Zukerman, aunque una enfermedad le impidió al final cumplir con ese compromiso.



Ya que su estado "no permitía garantizar el número de ensayos que considerábamos oportuno" para que el concierto saliera como se deseaba, ha expuesto, reiterando que la disponibilidad del violinista ruso salvó al festival.



"Tuvimos mucha fortuna de encontrarlo a última hora", ha declarado al respecto, insistiendo que su presencia garantiza que las expectativas del público no quedarán defraudadas con la sustitución de Zukerman por un artista de su talla.



Un nivel que ha recordado que se pudo constatar no mucho tiempo atrás en Las Palmas de Gran Canaria, donde dio el 5 de diciembre pasado un concierto en el que ofreció "una interpretación apabullante de Tchaikowsky".