Más de 400 aspirantes, entre ellos canarios, buscan en Madrid formar parte del musical homenaje a Michael Jackson

Más de 400 aspirantes, entre cantantes, bailarines e imitadores, varios de Canarias, han empezado este miércoles las audiciones para obtener un puesto entre las veinte plazas del elenco del musical Forever, un "espectáculo homenaje" al rey del pop Michael Jackson, que regresará en enero al Teatro Nuevo Apolo de Madrid.



A lo largo de las dos próximas semanas, los candidatos, a partir de los cinco años, mostrarán su talento ante el jurado, integrado por el director, Jesús Sánz-Sebastián, la coreógrafa, Yolanda Torosio, y el productor, Carlos López, que anunciarán quiénes son los seleccionados dentro de quince días.



El director del musical ha explicado que Forever, estrenado por primera vez en Madrid en 2010, es la única producción avalada por la familia del cantante.



Joseph Jackson, el padre del artista, vio el espectáculo en Sevilla en 2012 y se mostró "muy orgulloso, sobre todo por el respeto como la producción ha tratado la figura de Michael", asegura Sánz-Sebastián.



"El legado musical y visual de Michael Jackson está más vivo que nunca y lo que buscamos con este montaje es sorprender al público", ha afirmado el director.



Se trata de una versión renovada aunque mantiene la esencia de las temporadas anteriores, con un estilo de danza más urbano y uno visual más callejero.



El principal desafío de esta nueva versión del musical ha sido "pensar como lo habría hecho él en su época" para crear coreografías que no aparecían en el primer montaje.



"Buscamos artistas versátiles que puedan transmitir bien estos nuevos elementos", ha explicado Torosio.



Los aspirantes a protagonistas del musical, procedentes de Las Palmas de Gran Canaria, Alicante o Valencia entre otras localidades, se han declarado admiradores del trabajo de Jackson, al que han calificado de "héroe", "inspiración" y "estímulo".



Uno de ellos, Samuel Santana, Samuel R. Jackson, de 26 años y residente en Alicante, trabaja desde hace siete años como imitador del cantante y su trayectoria profesional empezó, de hecho, tras acudir en 2011 a una función de Forever.



"Fui al show y me sirvió de inspiración para luchar por lo que realmente me gusta hacer en la vida, fue el impulso para apuntarme a esta audición hoy", ha explicado.