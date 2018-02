Nueva Canarias supedita el apoyo a los presupuestos de Rajoy con la bonificación del 75% de billetes a la Península

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha vinculado este martes el apoyo de su partido a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la bonificación del 75% de los billetes aéreos a la Península.



Román Rodríguez, tras reunirse este lunes con el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que "el 75% seria una de las cuestiones a exigir al Gobierno de España".



El presidente de NC ha señalado que, tras plantearle esta reivindicación a Rajoy, este no aplaudió la idea, aunque "puso buena cara" y "no dijo que no" de cara a futuras negociaciones.



Rodríguez ha admitido que no sabe qué presupuestos va a plantear el Gobierno español, por lo que, una vez se presenten será cuando NC decida si promueve una enmienda a la totalidad, como hizo el año pasado, o propone mejoras concretas como la bonificación del 75% de los trayectos aéreos entre Canarias y la Península.



Ha comentado que si el Gobierno del PP logra el apoyo de los 175 diputados de Ciudadanos, PNV y CC, "el escaño 176 de Nueva Canarias jugará un papel responsable de defensa de Canarias".



Si el proyecto de ley sigue adelante, ha continuado, NC se sentará a negociar, entre otros aspectos, el abaratamiento del transporte aéreo con la Península que, "como mínimo", pasaría por el 75% de bonificación.



Rodríguez, que ha considerado que la reunión con Rajoy fue cordial y fructífera, ha alertado de que si el voto de NC no se necesitara para aprobar los PGE, el PP no atendería las necesidades de Canarias.



Según datos de NC, pasar del 50% de bonificación actual al 75% supondría 130 millones de euros de gasto adicionales, una cantidad que cree que es "perfectamente manejable" para el Gobierno español, ha afirmado.



Además se trata de un derecho que tienen los canarios para que se abarate la movilidad "inevitable" del avión para viajar a la Península, ha apostillado.