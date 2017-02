Francisco López: "Anticapitalistas quiere un Podemos democráticamente fuerte donde se reconozca el derecho a disenso"

Francisco López es concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Teror, donde todo el mundo le conoce como Paco. Miembro de la organización Anticapitalistas, va de número 33 en la candidatura de Podemos en Movimiento para Vistalegre 2, lista que encabezan el eurodiputado Miguel Urbán y la activista feminista Beatriz Gimeno. Entre los nombres que recoge esta candidatura también se encuentra el economista Daniel Albarracín (número 7), el cantautor Nacho Vegas (número 15) o el profesor César Rendueles (número 25). El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, y el actor Alberto San Juan cierran la lista de forma simbólica en los puestos 61 y 62.

Pregunta: ¿Cómo es posible que un concejal de Teror acabe dentro de la lista de Podemos en Movimiento?

Respuesta: Un concejal de Teror como puede ser cualquier ciudadano de Canarias. Sencillamente porque comparto las ideas de Podemos en Movimiento y aparte de ser concejal en Teror soy miembro de Anticapitalistas, no es de ahora, es una trayectoria militante que llevo desde hace muchos años. Ahí estamos, compartiendo la idea de Anticapitalistas y ser un referente diferente dentro de la política estatal de Podemos, no como todo el mundo está acostumbrado a Pablo e Íñigo, no, hay otra gente que también es Podemos y queremos hablar de política y de qué Podemos queremos construir, no del Podemos de los líderes y personalizar todo en dos personas. Por eso un concejal de Teror está en Podemos en Movimiento y participo de las ideas.

P: ¿Cómo le contactaron para contar con usted en la lista?

R: Podemos en Movimiento surge de una idea de Anticapitalistas y Anticapilistas en Gran Canaria existe de hace tiempo. En Gran Canaria no existe dos polos de Podemos, el sector de Pita y el de Brito, no, también existe otro Podemos que es gente que no comparte planteamientos que hacen ninguno de estos dos sectores, aunque a mí no me gusta este tipo de etiquetas porque lo que hace es polarizar Podemos en personas, y no, Podemos es la gente. Podemos en Movimiento surge en Gran Canaria de una convocatoria que realizamos de una asamblea pública el viernes 13 de enero que contamos con la presencia de Beatriz Jimeno, segunda de la candidatura. Ahí surge Podemos en Movimiento en Gran Canaria aunque ya veníamos madurando la idea. Decidimos dar el paso y decir que aquí hay otra gente que queremos hacer política diferente a la que se está haciendo y queremos que se hable de política y de qué Podemos queremos construir.

Voy en las listas porque se hace una segunda asamblea y en ella es en la que se decidieron las listas a nivel estatal, se votó aunque yo no me presenté, y salí yo como cabeza de Podemos en Movimiento en Gran Canaria, además de por ser militante de Anticapitalistas.

P: ¿Qué se juega Podemos en Vistalegre 2?

R: Podemos se juega mucho en Vistalegre 2. Nos jugamos ser una máquina, un partido de la gente, que la ilusione y que vuelva a empoderarla para convertirlo en un partido de gobierno, es lo que nos jugamos, volver a recuperar el espíritu del 15M, volver a recuperar los círculos, volver a recuperar la calle para ser un partido de gobierno, estar dentro de las instituciones pero con los movimientos sociales, eso es lo que nos jugamos.

P: Miguel Urbán, la cabeza visible de Anticapitalistas, dice que el partido necesita reinventarse, ¿en qué cosas?

R: Vistalegre 1 llegó a su tope y no dio más de sí. Se paró, lo que se hizo en Vistalegre 1 fue crear una máquina de guerra electoral para ganar elecciones. Pero después de Vistalegre 1 fue un proceso muy rápido con elecciones municipales, nacionales, autonómicas, los cabildos...pero al mismo tiempo coincidía con debates internos y elecciones internas en Podemos, lo que no nos ha dejado asentarnos como organización política y madurar en esos dos años. Se ha madurado, pero creo que tenemos que hacernos autocrítica, reconocer los errores y volver a salir adelante. ¿Cómo reiniciamos Podemos?, pues lo que tenemos dentro tenemos que sacarlo a la calle, hay que recuperar a la gente, hay que reactivar los círculos, hay que hacer un Podemos plural donde quepan todas las ideas y donde exista la diversidad y el disenso, donde los grupos minoritarios dentro de Podemos no desaparezcan sino que tengan el derecho de participar en los órganos y a tener voz, queremos un Podemos radicalmente democrático, interior, un Podemos plurinacional que reconozca las diferentes nacionalidades del Estado y el derecho a decidir de los pueblos. Queremos un Podemos que vuelva a hablar de la renta básica universal, que vuelva a hablar del sueldo mínimo interprofesional de los trabajadores, un Podemos que sea partícipe de los movimientos sociales, feminista y ecologista, un Podemos alternativo, eso es reiniciar Podemos. Cambiar la máquina de guerra electoral por un Podemos de la gente, por recuperar el ADN del 15M, por volver a recuperar las calles, volver a recuperar el movimiento, por eso somos Podemos en Movimiento.

P: Desobediencia desde lo institucional para poder construir modelos alternativos es una de las premisas, pero, ¿cómo se logra?

R: Pues haciendo una auditoría de la deuda, decir que la deuda ilegal no la pagamos, eso es la desobediencia desde las instituciones. Es hacer una auditoría de la deuda y ver qué es legal y qué es lo ilegal, lo que ha pagado de más no se paga.

P: ¿Cuál es la diferencia de los dos principales proyectos, encabezados por Errejón e Iglesias?

R: Creo que entre los tres proyectos hay cosas en común porque pensamos en Podemos, pero hay diferencias. Principalmente las diferencias vienen en el plano organizativo ya que nosotros luchamos por un Podemos descentralizado, que los círculos autonómicos tengan derecho a decidir dentro de Podemos. Es decir, que no se supedite todo al consejo ciudadano estatal y a la dirección desde Madrid, sino que a las comunidades autónomas se les respete su forma de ser, sus consejos ciudadanos autonómicos, que tengamos derecho a decidir en la propia autonomía, que tengamos derecho a obtener el censo y que decidamos qué políticas queremos realizar, por ejemplo, en Canarias desde el consejo autonómico de Canarias. Eso es una parte de descentralizar Podemos, crear estructuras a nivel municipal y autonómico y que los círculos tengan poder de decisión.

Otra diferencia es el liderazgo compartido, las otras corrientes defienden la figura del secretario general y nosotros defendemos la figura del coordinador general descentralizado y que se creen portavocías porque creemos que es más democrático y no se centra después todo en el líder. Nosotros rompemos la verticalidad y volvemos al Podemos horizontal, un Podemos horizontal donde se decida desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo, donde vuelvan a decidir las bases y volvamos a reactivar los círculos para que sean una pieza clave del crecimiento de Podemos. Otra diferencia que tenemos es en las finanzas, queremos un Podemos que no dependa del Estado porque desde que empezamos a tener cargos institucionales empezamos a tener subvenciones estatales y queremos que esas subvenciones no se queden directamente en lo que puede ser el Podemos central, que se distribuya en los círculos y que ese dinero que se recibe se vaya reduciendo y que Podemos lo mantenga la gente que está en Podemos.

También tenemos la figura de una persona un cargo, limitación de los números de los cargos públicos y contratados y liberados en Podemos. Modificación de las asambleas ciudadanas para que los principios éticos y organizativos sean con enmiendas, que no cada tres años se vuelva a Podemos de cero, no, ¿ahora salimos de Vistalegre 2 con unos estatutos, un proceso políticos y organizativo para que dentro de tres años se empiece de cero?, no, enmendemos y reconozcamos lo que está mal y sigamos trabajando como organización.

Principalmente las diferencias son en temas organizativos, pero hay muchas coincidencias con el resto de programas, aunque creo que las diferencias es en crear un Podemos democráticamente fuerte donde se reconozca, aparte de la plurinacionalidad y los diferentes Podemos del Estado, el derecho al disenso, a discrepar, el derecho a las minorías y que estén representadas con voz y voto. No queremos el estás conmigo o estás contra mí, luchamos por un Podemos diverso, es una diferencia muy grande.

Francisco López, miembro de Anticapitalistas y concejal de Podemos en Teror Alejandro Ramos

P: ¿Es Anticapitalistas el proyecto que más recoge el espíritu del 15M?

R: Yo creo que recogemos el espíritu del 15M porque cuando Podemos crea la máquina de guerra electoral con el objetivo de “asaltar los cielos”, que nos quedamos ahí, hicimos buenas campañas, pero empezamos a olvidarnos de los orígenes, aparte del 15M están los movimientos sociales. Anticapitalistas en parte recoge el espíritu del 15M, y parte de ese espíritu es una nueva forma de hacer política totalmente diferenciada y donde se empodere a la gente. Por eso digo el recuperar los círculos, los barrios, los pueblos, hablar de municipalismo. Ciudades grandes como Las Palmas de Gran Canaria deberían estar llenas de círculos barriales donde se debata de política y se empodere a la ciudadanía que es la que le va a dar el paso a Podemos, Podemos tiene que ser una herramienta para gobernar el país y no para estar en la oposición. Hay que recuperar el espíritu del 15M y volver a la libertad de discrepar y al disenso y a la libertad de expresión para construir un Podemos fuerte y que de verdad sea un movimiento de cambio.

P: ¿Cómo se refleja la realidad canaria en este proyecto?

R: Presentamos varias enmiendas al proyecto político de Podemos en Movimiento, se presentaron propuestas que se recogieron, por ejemplo el modelo de la ley turístic. Presentamos propuesta de que se reconociera la soberanía de Canarias en nuestras aguas, que se reconozcan los problemas con la Ley del Suelo, la REA, el REF, la antidemocrática ley electoral que tenemos...en definitivamente, la gente que hemos trabajado el proyecto de Podemos en Movimiento en Canarias hemos incorporado propuestas y enmiendas con nuestras peculiaridades porque creemos que Podemos en Movimiento es el que puede defender las peculiaridades de Canarias, es el que puede incorporar nuestros derechos como pueblo. Nosotros defendemos el derecho a decidir de los pueblos, esto significa que puede haber un referéndum de autodeterminación, ¿por qué no?, estamos hablando de democracia y hay que abrir un debate político, y podemos hablar de por qué la REF beneficia a la oligarquía y no se contrata con esos beneficios a más personas, porque el paro sigue aumentando. Hay cosas que tenemos que reforzar y que se tienen que debatir que siempre quedan atrás.

P: ¿Cómo ve la dirección de Podemos a nivel nacional?

R: Tenemos un secretario general que ha intentado sacar este proyecto adelante, pero llegó a su cota en Vistalegre 1 cuando no se superaron las expectativas que tenían. En Vistalegre 2 es muy importante hacer autocrítica y reconocer los errores cometidos, no volverlos a repetir, recuperar el ADN primogénito de Podemos y volver a activar los miles de círculos del estado en el que miles y miles de personas se ilusionaron y tuvieron una esperanza de cambio. La dirección a veces lo ha intentado, los medios de comunicación se han centrado en Podemos y han hecho un debate de líderes, y Podemos en ese debate y en esa maquinaria engrasada para llegar a la población se ha olvidado de las bases, de los círculos, que es lo que tenemos que reforzar para seguir avanzando.

P: ¿Y a nivel Canarias?, ¿qué opina de la secretaría general de las Islas?

R: Lo que ha faltado en Canarias ha sido debate político, sentarse las diferentes partes en una mesa y debatir sobre qué Podemos queremos, qué políticas queremos para Canarias y qué políticas organizativas queremos organizarlo. Por eso también creo que después de Vistalegre 2 hace falta hacer un congreso en Canarias de Podemos, hace falta elegir una nueva dirección de Podemos en Canarias después de una asamblea ciudadana en Canarias donde esa asamblea refleje, después de un debate abierto, un debate donde digamos qué políticas queremos llevar y qué modelos organizativos queremos para Canarias. Ese debate tiene que ser con conocimiento y con derecho al disenso, a la diversidad, al respeto a las minorías. En Canarias ha habido un problema por falta de diálogo, principalmente, y por querer imponer un liderazgo, por eso estamos en contra de los hiperliderazgos y pensamos en direcciones compartidas y en los coordinadores generales y coordinadoras generales. Igual que pensamos en que la direcciones autonómicas y municipales tienen que tener una política de igualdad, es decir, tiene que haber un coordinador y una coordinadora. Creo que el problema de Canarias viene por una falta de diálogo y por el hiperliderazgo. También quiero decir que hay que en Podemos que tienen que trabajar en Podemos, hay que estar en las reuniones de los círculos, hay gente que no va a las reuniones de los círculos y no los ves en las asambleas de Podemos...pues chico, hay que ir. Hay gente que echo de menos en las reuniones de Podemos, y eso es muy importante, pero no quiero entrar en este debate ahora porque estamos inmensos en un debate ahora más interesante, Vistalegre 2, para que Podemos salga fortalecido y que sea capaz de cambiar, y creo que después de Vistalegre 2 sí entraríamos en un debate de qué Podemos queremos para Canarias y qué es lo que ha pasado.

P: ¿En qué se ha notado la llegada de Podemos al Ayuntamiento de Teror?

R: Hemos estado siempre en la oposición, somos el único que no ha cambiado. Desde que entramos en el Ayuntamiento hemos presentado bastantes mociones y fiscalizamos al Ayuntamiento en ruegos y preguntas. Prácticamente se nos han aprobado todas las mociones que hemos presentado, pero nos hemos dado cuenta que muchas de las que se aprueban después no se cumplen, creo que las aprueban para quedar bonito o para pasar notas de lo democrático que es Teror. No hay auditorías por ninguna parte, y más en Aguas de Teror donde los sueldos son desorbitados. Hemos estudiado mucho, seguimos estudiando y cada día aprendemos más. Intentamos hacer una gira barrial al menos una vez al año informando de lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento. Creo que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo positivo, es un trabajo que intentamos contar con la gente, si hay pleno el jueves el miércoles por la tarde hay asamblea. El círculo de Teror sigue haciendo asambleas mensuales o bimensuales desde que se montó. Creo que ha sido positivo y eso lo sabemos cuando salimos a la calle y la gente nos viene a saludar, nos viene a preguntar, la gente nos sigue animando a que continuemos en la línea de trabajo que nos hemos marcado. Intentamos hacer una oposición constructiva, pero a veces no nos dejan.

Uno cosa sí que quiero dejar claro, y lo he dicho en Podemos, yo soy concejal, el acta según ley es mía, pero yo soy concejal y soy portavoz de una asamblea, el acta es de la asamblea. A mí mañana hay reunión de la asamblea y la asamblea me dice que me vaya, y yo entrego el acta porque no es mía. Igual que cuando me dicen "Paco firma aquí". Como Paco lo firmo, como concejal no, ¿por qué?, porque lo tengo que llevar a una asamblea y si queremos ser democráticos esa asamblea tiene que decidir por unanimidad que lo firme, eso significa que si en la asamblea hay diez personas y siete votan a favor, uno se abstiene y dos en contra, no lo puedo firmar porque las minorías esas no están representadas en mi firma. Entonces, hay que llegar a un debate para llegar a un consenso, creo que es una buena práctica llegar al consenso y encontrar puntos de unión. Yo lo tengo claro, mi acta es del círculo de Teror, una responsabilidad compartida.

P: ¿Cómo ve la situación de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria?, ¿qué debería pasar tras la expulsión de Brito del partido?

R: Creo que los consejeros y consejeras del Cabildo, al igual que los diputados y diputadas y concejales, deben rendir cuenta a las asambleas, y eso significa que hay que estar en los círculos, convocar asambleas y debatir. Hay que pensar más en la colectividad que en lo individual, yo creo que por ahí lo dejo bastante claro y creo que el acta no es de las personas, es del colectivo por el que te presentas.