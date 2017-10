ENTREVISTA CON LAURA HAARLAA, RESPONSABLE DE NORSUART

Laura Haarlaa

¿De dónde surge la ida de NorsuArt ?

NorsuArt es el resultado de un sueño de varios años. He dibujado tarjetas para mis amigos y mi familia durante 20 años. Mi "mascota" desde el inicio ha sido el elefante (norsu en finés) porque a los elefantes se les conoce por su buena memoria, y por lo tanto, cuando uno manda una tarjeta de NorsuArt, significa que no se ha olvidado del destinatario, que es importante y que las ocasiones de su vida son importantes.

¿Cuál es la visión y la motivación detrás de NorsuArt ?

Son dos, las personas y la comunicación. Y claro, me encanta dibujar. Si hago una tarjeta para alguien, siempre es muy personal. Tiene algun aspecto de la historia entre nosotros, o dibujo a la persona misma, y me gusta pensar en cómo dibujar a las personas a las que entrego la tarjeta. Bueno, me parece que es un interés en las personas que me hace dibujarles. Porque mis tarjetas eran tan personales, al inicio fue un poco difícil hacer tarjetas más genéricas para venta al publico. Segundo, quiero hacer lo posible para que la gente exprese sus sentimientos de cariño. Creo que eso es importante. La motivación detrás de eso es el deseo de mejorar la comunicación y expresión de lo que realmente es importante y significativo en la vida. También enseño inglés para adultos, y mi amor a la comunicación se traslada a ese área profesional de la misma manera-dar algo que ayude la gente a comunicar. Es un tema de mi vida.

¿Cuánto tiempo tarda en completar una invitación para un evento?

Bueno, eso varía, dependiendo de que tan activos mis clientes son con sus respuestas a mis mensajes. Por ejemplo, hacer una invitación a una boda (del primer dibujo con lápiz hasta la entrega con los sobres a una dirección) dura un mes, pero puede ser más rápido también. Depende también del diseño que deseen. Por ejemplo, dibujar una pareja es más rápido que dibujar a la pareja y sus hijos en un Cadillac modelo 1968. Si no cuento el tiempo que gasto en mandar y esperar a mensajes y comentarios, un dibujo lleva de 3-5 horas, y después, claro, el diseño de la tarjeta completa con textos me tarda algunas horas más.

¿Qué producto es el más solicitado?

Vendo tarjetas en varias tiendas y en mis páginas web. Algunas tarjetas se han vendido más que otras. Adjunto fotos de los diseños más populares a esta entrevista.

¿Cómo definiría su producto?

Mi estilo se define con las palabras único, juguetón, lleno de color y alegría. Mis productos son pequeñas obras de arte, impresos en papel de alta calidad. Para clientes de invitaciones y anuncios, mi proceso es sin estrés y toma en cuenta todas las preferencias del cliente, para que el producto final ilumine justamente lo que el cliente quiere comunicar de su historia o empresa.

¿Por qué cree que, todavía en Finlandia, se sigue manteniendo la tradición de hacer postales e invitaciones físicas, tradición que se ha perdido en otros países?

Bueno, entre los jovenes, creo que la tradición de mandar postales se está perdiendo también en Finlandia. Pero quiero combatir eso... Los finlandeses compran postales para sus regalos. En Navidad mandan muchas postales. Y creo que esta tradición se ha mantenido, porque a los finlandeses les gusta hacer la artesanía -muchos hacen sus propias tarjetas en vez de comprarlas. Algo concreto, hecho a mano, tiene valor para los finlandeses, y no sé si proviene de una mentalidad práctica que desea ver resultados y utilizar sus propias fuerzas. Y generalmente, los finlandeses también valoran el arte y el diseño. ¿Y quién no quisiera recibir una postal en vez de un anuncio o una factura?

Si quiere añadir algo más, éste es su momento.

¡Le agradezco mucho su interés!

