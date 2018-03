LOS VOLUNTARIOS: USOS Y ABUSOS EN FINLANDIA.

De entre los primeros, destaca por méritos propios el gran José Muñoz (Buenos Aires, 1942) dibujante conocido por obras tan emblemáticas como lo es Alack Sinner, serie co-creada junto al guionista Carlos Sampayo, en 1975, cuando ambos residían en Barcelona. El mundo de Sinner es como la síntesis del mundo de todos, por eso la falta de alternativa es mayor. De esta forma definía Carlos Sampayo a su creación en una entrevista publicada en la revista Totem, en el año 1977. Y es que el guionista de Alack Sinner tenía muy claro desde el inicio que su serie era un espejo, algo deformado y por esto más exacto, de la civilización occidental de finales del siglo XX y principios de éste. En la misma entrevista, el guionista añadió Mi personaje no es un héroe-antihéroe como los que ahora están de moda. Alack no lucha, tiene una rabia impotente que existe en su ambiente y que no puede transformar o canalizar. No es un reaccionario, pero tampoco un revolucionario, se da cuenta de las cosas, pero no ha pensado en una solución: no elige.