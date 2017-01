Niños destrozados, cascotes y camiones diabólicos

Jorge Batista El llorar más cruel no sangra lágrimas

es seco y con sabor a muerte

crepitar del árbol al que la mano asesina clavó el fuego

grito apagado en garganta ahogada por la arena

papilas que mueren sepultadas por los aludes de ausencia

El llorar más cruel es la distancia irrefutable

cielos que no son tu cielo

respirares que de hielo llegan

y se derriten sin agua

áridos con sabor a podredumbre embalsamada

De amor sin humedad vertido en resquebrajada arcilla

nace el llorar más cruel

aquel que amarra el dolor cárcel de cuerpo envenenado

que te hace niño en un erial sin pechos

aquel que en los ojos deja para siempre la lágrima apagada

Coronel Bill Kilgore

¿Hueles eso? ¿Lo hueles, verdad? … Es napalm. Nada en el mundo huele como eso … Me gusta el olor del napalm por la mañana … Una vez, durante doce horas, bombardeamos una colina y, al acabar, no encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda … ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! … Aquella colina olía … a victoria … Algún día acabará esta guerra. (Apocalypse Now)

Tal vez esta noche, las que durante cinco años han pasado y las que queden por venir, Belén haya trasmutado su nombre por Alepo. El Papa Ratzinger, uno de los grandes fundamentalistas de la Iglesia Católica y antecesor del disperso Francisco, dijo una vez que en el portal donde naciera Jesús no hubo jamás ni mula ni buey. Que ni siquiera había entonces una estrella o cometa que guiara a los Reyes Magos de Oriente hasta allí. Incluso, que jamás hubo portal. Que Jesús nació en la casa que su padre, José, tenía en Belén. Y que jamás el carpintero anduvo por las calles buscando un espacio donde el niño naciera a salvo del frío. Probablemente, Ratzinger no pensó nunca que las tradiciones no son ni verdad ni mentira. Son tradiciones. Moldeadas en los siglos por la comunicación oral, la escritura y, sin duda, también por las circunstancias históricas. Creo que Ortega hubiera estado de acuerdo conmigo.

Se ha hablado tanto del portal, hemos visto tantas veces sin ver jamás a Melchor, Gaspar y Baltasar postrados y entregando al bebé oro, incienso y mirra, que hasta el ácido humor de un periódico – ¿qué importa ahora cuál? – hizo posible este texto: “ Clavándole al niño Jesús un pincho blanco y largo de su estructura, el belén proyectado por el célebre arquitecto Santiago Calatrava se ha desplomado dos días después de su inauguración, atrapando entre las ruinas a varias figuritas y acabando con la vida del hijo de Dios. Al parecer, las innovadoras columnas de gelatina, pese a ser muy vistosas, no han soportado el peso de la construcción. El Belén, de formas fastuosas y con muchos detalles blancos y dorados, se ha desmoronado de madrugada. Sólo han quedado en pie las construcciones de alrededor, como el pozo y los árboles de plástico. Los bomberos han podido salvar la bóveda de uralita que simbolizaba la esperanza del pueblo ante la llegada del Salvador, así como el velcro que la sujetaba y que era una alegoría de la incertidumbre de una sociedad corrupta que adoraba a falsos ídolos. El portal de Belén estaba presupuestado en 100 millones de euros aunque finalmente el coste ascendió a 178 millones”.

Sin embargo, no venimos al portal, fueran sus condiciones y construcción como fueran. Hemos llegado a Alepo. Cuestión del destino, del azar, de las decisiones de los grandes medios de comunicación y agencias que imponen cuándo y cómo un algo se transforma en noticia. Tal vez lo que nos haya guiado es ese hediondo olor que desprende la descomposición de los cadáveres. Pero podríamos haber arribado a Somalia, al noroeste de Pakistán, a Birmania, a Filipinas, Turquía, Yemen, Libia, Irak, la cuenca del lago Chad (la desertización lo hará desaparecer en un par de décadas), Sur de Sudán, Burundi, Afghanistán … la moda no es sólo cosa de la alta costura y el prêt à porter. También afecta a la guerra y al averno. El nexo es la sangre, el sufrimiento, el sinsentido, la crueldad y el dolor.

La guerra de Siria ha causado estragos en el país. (EFE).

Diga lo que dijo Ratzinger – desconozco lo que estará pensando Rouco Varela en su exquisito ático de Madrid – lo cierto es que en Alepo (Siria) los niños no han tenido portal ni mula ni buey. Ni ha aparecido por allí ningún rey. Ni siquiera Papa Noel, que los trineos no son para surcar el desierto. De los alrededor de 315.000 muertos que ha vomitado la guerra siria en algo más de cinco años, 15.099 son menores, según cifras recogidas por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña. Además, miles de niños sirios han sido testigos de eventos traumáticos y de situaciones de extrema violencia, según Unicef, que estima que medio millón de niños en Alepo “necesitan apoyo psicológico y 100.000 de ellos asistencia especializada”. No era un niño, pero recuerdo ahora al judío Wladyslaw Szpilman interpretando en un piano lleno de polvo, con las manos doloridas y entumecidas, un tema clásico para un alto oficial nazi estremecido y horrorizado por la guerra. Ha hecho allí casualmente un pequeño alto en su retirada de Varsovia, donde ya están entrando los rusos. Genial escena del no menos genial Roman Polanski, rodada en un edificio en ruinas como en ruinas ha quedado la ciudad siria.

Periodistas que observan el conflicto desde Beirut comentan que, ante la falta de medicinas y posibilidades de atención, hay cirujanos que se ven obligados a elegir quienes vivirán y a quienes tendrán que dejar morir. Dicen que los miran a los ojos para decidir. Además, al no haber especialistas vasculares, la amputación de miembros es una ceremonia macabra ininterrumpida. Al parecer, el corredor humanitario ha vuelto a ponerse en marcha a base de autobuses, para tratar de evitar el martirio de entre 40.000 y 50.000 civiles que quedan, repartidos entre las zonas que controla el Ejército de Al Assad y los denominados tebeldes o insurgentes , guerrilleros ligados a múltiples facciones terroristas, entre ellas, Al Qaeda y el Isis.

La guerra de Siria es tan compleja, que hasta los periodistas destacados en la zona se contradicen entre sí a la hora de informar. Y tiene su lógica, porque infierno es sinónimo de caos y confusión. No obstante, los mejores analistas coinciden en que la tragedia de Alepo “consolida al presidente sirio y a sus dos grandes aliados, Rusia e Irán, como los grandes ganadores del conflicto. Y a los rebeldes, Turquía, Arabia Saudí y EEUU, como los perdedores”.

Y mientras en Alepo se muere y se mata quizá sin saber exactamente por qué, Berlín, en el centro de la vieja y mil veces golpeada Europa, recoge la historia de Niza. Un camión conducido por un demente se lanza contra una multitud de inocentes que celebraban uno de los muchos eventos navideños que en estas fechas tienen lugar en Europa, rompiendo no sólo la Navidad sino la vida de muchas familias. El Isis o el Daesh, como quieran, va perfilando sus estrategias asesinas según los países a los que quiere golpear. Al respecto, en Irak ya disponen de fábricas para elaborar bombas y macabros talleres donde se confeccionan coches bomba a medida. Poco a poco múltiples grupos terroristas van conformando un Estado terrorista. Por ello, no es alucinación ni locura decir que 2016 se va, pero dejando abiertas las puertas de la más tenebrosa caverna. Hay un embajador ruso muerto en el suelo de Ankara. Y la resaca no será de cava sino de sangre, muy probablemente.

Autobuses preparados para sacar de la ciudad de Alepo a cientos de civiles. (EFE).

Epílogo