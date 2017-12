Clavijo dice que la Constitución ha sido un "éxito" aunque reclama revisarla para que "todos estemos contentos"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que si hay que hacer un balance de la Constitución diría que ha sido un "rotundo éxito", pero también ha comentado que es preciso hacer una reforma del texto constitucional para adaptarlo a la sociedad actual.



Los cambios que ha juicio de Fernando Clavijo habría que realizar en la Constitución deberían servir para revisarla por las "tiranteces" que se han producido y de manera que "todos estemos contentos", según declaraciones facilitadas por el Gobierno canario.



Fernando Clavijo, que ha asistido en Madrid a los actos organizados para conmemorar el 39 aniversario de la Constitución, ha insistido en que la reforma de la Carta Magna debe realizarse porque la sociedad actual no es la misma que hace 39 años, por lo que ha apostado por adaptar el texto.



En esa reforma de la Constitución Canarias trataría de anclar elementos como el Régimen Económico y Fiscal (REF), para que quede fuera del sistema de financiación, y que las singularidades que tiene como región ultraperiférica sean reconocidas, como se reconocen en la constitución europea, ha añadido Fernando Clavijo.



El presidente canario ha opinado que tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre próximo se darán las condiciones para hablar de la reforma de la Constitución, y ha comentado que no se puede continuar "anclados" en el conflicto ni de manera "irresponsable seguir en el enfrentamiento".



Fernando Clavijo ha declarado asimismo que es preciso debatir de cuestiones como pensiones, el sistema de financiación y qué servicios básicos se quieren y se pueden recibir, y eso, ha destacado, no puede seguir posponiéndose por una crisis política.



El presidente canario se ha referido también a que en caso de llevarse a cabo la reforma de la Constitución Canarias quiere acceder en igualdad de condiciones que las comunidades autónomas con un estatuto de autonomía de primera generación.