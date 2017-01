Clavijo logra el apoyo mayoritario del Parlamento para pedir más financiación

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha recibido este viernes el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos Podemos, para defender en la Conferencia de Presidentes autonómicos del martes un nuevo sistema de financiación que sitúe a las Islas en la media del Estado.



Tras concluir la reunión que ha mantenido con los portavoces parlamentarios del PSOE, Partido Popular (PP), Nueva Canarias (NC), la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y su propio partido, CC, a la que no ha acudido Podemos, Clavijo ha destacado el hecho de que Canarias asista con una "voz única" a esta reunión de la Conferencia, en la que por primera vez se constituirán grupos de trabajo en los que estará presente el Archipiélago.



En esa reunión, según ha indicado, no se discutirá sobre la cifra que reclama Canarias en el nuevo sistema de financiación, pero se exigirá que se cumpla con el principio de solidaridad previsto en la Constitución Española y se tenga en cuenta el hecho de la insularidad y la lejanía de las Islas, algo en lo que han insistido todos los grupos.



Clavijo ha restado importancia al hecho de que los presidentes de Euskadi y Cataluña no asistan a la Conferencia, que no se celebraba desde 2012, al entender que, pese a esas ausencias, la reunión supone una "gran oportunidad para Canarias".



El presidente ha agradecido el apoyo recibido de los grupos parlamentarios canarios, a los que se ha comprometido a convocar de nuevo para informarles de los asuntos que se aborden el martes y con los que además tratará, a partir de febrero, de consensuar en el Parlamento el acuerdo que defenderán las Islas, y que tendrá como punto de partida la comunicación que presentó el Gobierno a la Cámara el pasado mes de abril.

Clavijo ha señalado que el martes se abordarán, además de la financiación autonómica, asuntos como la unidad de mercado, la nueva tarjeta social, la evolución de la demografía o la energía, entre los diez asuntos a debatir por los presidentes, en los que ha dicho que ha apreciado receptividad por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios.



El portavoz del grupo socialista, Iñaki Lavandera, ha valorado el compromiso de Clavijo de debatir en el seno del Parlamento el nuevo modelo de financiación que se reclama al Estado, y el foro que supone esta Conferencia, creada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y al que, a su juicio, se deberían sumar el lehendakari y el presidente de la Generalitat.



Lavandera ha hecho hincapié en que se deben lograr más recursos para el sistema sanitario público, al que se destina menos del 6 % del PIB, cuando debería suponer, como mínimo, el 6,5 % y, también más fondos por parte del presupuesto canario para este área.



El representantes del PSOE ha confiado en que el nuevo sistema de financiación sea una realidad en 2017 y pueda entrar en vigor en 2018, si bien ha considerado que el ajuste de 16.000 millones anunciado por el Estado para este año complica atender las demandas que exigen las comunidades.



En cuanto a la reunión de este viernes, Lavandera ha señalado que "tal vez con ella Clavijo busque una foto", pero desde el PSOE se considera que la Conferencia de Presidentes debe ser el foro para abordar y solucionar las "tensiones territoriales", por lo que ha dado su apoyo al presidente.



La portavoz del PP, Australia Navarro, ha explicado que su grupo respalda a Clavijo, al margen de la situación política que atraviesa la comunidad autónoma, bajo las premisas de que acuda "con una voz como presidente de Canarias, y no de CC, que informe de las decisiones de las mesas técnicas que se constituyan y que los grupos puedan efectuar aportaciones.



En cuanto al nuevo sistema de financiación, su grupo exige que tenga en cuenta el coste real de los servicios esenciales de Canarias, la insularidad y criterios de suficiencia y equidad, así como que se acerque a la media del conjunto de España y se desligue de los fondos que obtienen las Islas a través del REF, ha señalado Navarro, quien también ha defendido una estrategia común de las comunidades en los otros asuntos que se abordarán en la Conferencia.



El portavoz de CC en el Parlamento, José Miguel Ruano, ha defendido la iniciativa de Clavijo de convocar a los grupos parlamentarios para liderar una posición única el martes, que ha permitido intercambiar las diferencias que mantienen en determinados asuntos, aunque respecto a la financiación el acuerdo es "absoluto".



Sobre este punto, ha dicho que existen cuestiones técnicas que se deben abordar porque podrían situar a Canarias por debajo de la media del Estado, si bien ha declinado exponerlas.



Ruano ha considerado que la ausencia de Podemos no contribuye a solucionar los problemas de Canarias.



El portavoz de NC, Román Rodríguez, ha señalado que en la reunión se ha constatado que el presidente Clavijo "está más solo que la una".



A su juicio, la ausencia de Euskadi y Cataluña "devalúa" la próxima Conferencia de Presidentes porque "difícilmente" se podrá dar una respuesta al problema de la conformación territorial del Estado sin su presencia ni al de la financiación autonómica .



Rodríguez ha estimado que la actualización del sistema de financiación debe implicar más recursos por parte del Estado, "romper con el 'estatus quo' de que nadie pierda nada", que es la primera condición que debe exigir Clavijo, corresponsabilidad fiscal y que los recursos sean finalistas.



El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, también ha considerado "muy positiva" la reunión y ha manifestado sobre la ausencia de Podemos que "no tiene justificación", pues nadie por asistir renuncia a sus ideologías. "La voz de las comunidades autónomas sería más sólida con el apoyo de todos los grupos", ha añadido.