El Gobierno anuncia que no está dispuesto a que "un funcionario del Ministerio decida qué se subvenciona y qué no"

El Gobierno de Canarias ha advertido este lunes de que no piensa dar "ni un paso atrás" en las reglas que regulan el descuento para residentes en los billetes aéreos y de barco, ni tampoco está dispuesto a aceptar que "un funcionario del Ministerio decida qué se subvenciona y qué no".



La portavoz del Ejecutivo canario, Rosa Dávila (CC), ha explicado que existe un amplio acuerdo con el Gobierno central respecto al contenido del nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas, que incluye su reclamación fundamental: que esos recursos no le cuenten después a la hora de calcular cuánto le corresponde en el reparto de los fondos de la financiación autonómica.



Sin embargo, ha remarcado que no aceptarán la propuesta del Ministerio de Hacienda de que el descuento del 50% en los billetes Canarias-Península (o del 75%, en los trayectos internos del Archipiélago) quede ligado a un concepto nuevo, una "tarifa bonificable" que se determinaría a través de un reglamento.



Al término del Consejo de Gobierno de este lunes, Dávila ha precisado que en esto no comparte el planteamiento del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), quien ha manifestado que los nacionalistas canarios "devalúan" el REF -que tiene rango de ley- con su postura sobre el descuento de residente, al intentar fijar en él cuestiones que corresponden a otro tipo de normas de nivel inferior.



"No pensamos dar ni un paso atrás en esto", ha subrayado la portavoz del Gobierno canario, que recuerda que desde el REF de 1994 está establecido que la subvención que el Estado concede a los residentes al comprar billetes de avión o barco se aplica sobre "la tarifa regular" de esos pasajes, no sobre lo que pueda determinar cada año "un funcionario cualquiera del Ministerio".



Dávila ha enfatizado, además, que los dos partidos nacionalistas canarios (CC y Nueva Canarias) están completamente de acuerdo en ese planteamiento y van a oponerse a la "tarifa bonificable".