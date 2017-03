Hacienda y Sanidad anuncian un plan de choque para pagar 241 millones de facturas sanitarias de 2016

Las consejerías de Hacienda y Sanidad establecerán un plan de choque con medidas extraordinarias para reducir "el grave deterioro" en el período de pago a proveedores por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS), que acumuló en 2016 facturas impagadas por 241 millones de euros.



El plan conjunto entre ambos departamentos autonómicos fue comunicado este lunes en la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias y la titular de Hacienda, Rosa Dávila, informó en la rueda de prensa posterior que como resultado de esta demora en los pagos la Comunidad Autónoma por primera vez incumplirá uno de los objetivos de estabilidad.



De acuerdo con los datos remitidos por la Intervención General de la Comunidad Autónoma al Ministerio de Hacienda, el período medio de pago de las facturas del SCS se situó en enero de este año en 41,16 días, por encima de los 30 días legales establecidos, mientras que en el mismo mes de 2016 esta cifra era de 9,95 días.



Rosa Dávila, que compareció en la rueda de prensa junto al consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, subrayó que en ningún momento la Comunidad Autónoma ha tenido tensiones de Tesorería para poder abonar el pago de estos 241 millones de euros "que ha encontrado" el nuevo titular del área, que sustituye al socialista Jesús Morera.



Añadió Dávila que el incumplimiento del plazo legal en el área sanitaria ocasiona un impacto significativo sobre el conjunto del sector público autonómico, que pasa de pago medio a proveedores de los 9,95 días de enero de 2016 a 32,49 del mismo mes de este año.



Por ello la Consejería de Hacienda ha requerido al SCS que adopte medidas extraordinarias para reestablecer a 31 de marzo de 2017, como fecha límite, el cumplimiento del plazo legal de pago a proveedores.



Este incumplimiento está ocasionado por las desviaciones que se vienen arrastrando desde julio de 2016, pues en enero de ese mismo año el SCS tardaba 14,55 días en pagar a sus proveedores.



Con el objetivo de reconducir esta situación Rosa Dávila y José Manuel Baltar han realizado un primer análisis de la situación y han establecido las primeras medidas que se deben tomar para agilizar el pago de las facturas pendientes y la titular de Hacienda recordó que ya en octubre pasado, el Gobierno de Canarias cerró su presupuesto de manera anticipada para garantizar el pago de las nóminas y poder cumplir con los compromisos adquiridos por el Ejecutivo.



"Ahora se ha detectado esta otra disfunción para la que ya se están buscando soluciones" y estas medidas, que ya se han puesto en marcha, se basan en la monitorización y el control diario de los pagos de facturas que se tienen que realizar desde el SCS, añadió.



La primera de ellas es acelerar los trámites para el pago de las facturas que ya se encuentran contabilizadas y que ascienden a un total de 53 millones de euros.



La segunda, agilizar el pago de las facturas que se encuentran en fase preliminar y que también tienen asignación presupuestaria, por valor de 67 millones de euros, y también se está trabajando con los pagos pendientes que aún no cuentan con una partida correspondiente, que ascienden a 121 millones.



El Gobierno de Canarias remitirá además al Ministerio de Hacienda un plan de tesorería con las medidas que ya se están implantando y que permitirán normalizar la situación en menos de dos meses "ya que no se trata de un problema de falta de fondos sino de la necesidad de reforzar la gestión".



José Manuel Baltar subrayó que la situación es "grave" pero se trabaja en encontrar la solución en un plazo razonable, para lo que en primer lugar se ha incorporado este objetivo a los programas de gestión convenida como uno de los criterios que se evaluarán mensualmente y que deben ser cumplidos por los equipos directivos.



Preguntada por si el anterior titular de Sanidad Jesús Morera ofreció pormenores de esta situación en las reuniones del Consejo de Gobierno, Rosa Dávila señaló que en 2016 los proveedores vieron cómo en algunos casos el pago de las facturas se retrasaba hasta 175 días, "así que estamos hablando de gestión", y detalló que ella, como responsable de Hacienda, instó "reiteradamente" al SCS sobre la necesidad de adoptar medidas que impidieran llegar a esta situación.



"En apenas un año se ha deteriorado de forma extraordinaria la situación en sanidad" en un área que por su volumen de recursos -el SCS gestiona más de 3.000 millones de euros- lastra la gestión de todo el Gobierno, advirtió Dávila, quien no obstante pidió "mirar para adelante y tomar el toro por los cuernos con esta nueva estrategia".



En su opinión, la desviación presupuestaria de 170 millones de euros detectada el pasado verano en Sanidad "desgraciadamente" no ayudó a mejorar la atención a los pacientes y ahora, al tratar de agilizar el pago a los proveedores, se trata de defender la responsabilidad, la credibilidad y la solvencia de la Administración.