Pablo Iglesias lamenta que el PSOE permita que Quevedo vuelva a "venderse al PP"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado al diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo de "venderse una vez más al PP" por su abstención en el techo de gasto y ha lamentado que el PSOE no haya "hecho algo más" para evitar que su "socio" trabaje a favor del Gobierno.



En declaraciones en el Congreso tras reunirse con organizaciones ecologistas, el líder de Podemos ha mostrado su satisfacción porque "cada vez hay un consenso más amplio respecto a que el techo de gasto es un profundo error y una torpeza económica absolutamente ineficiente".



Sin embargo, se ha mostrado decepcionado de que el PSOE no haya intentado convencer al diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo para evitar la aprobación del techo de gasto y que haya permitido que siga "trabajando a favor del PP", lo que ha calificado de "enormemente grave".



Iglesias ha asegurado que ha trasladado a los socialistas su preocupación después de que una fuerza como Nueva Canarias, socia del PSOE porque acudieron juntos a las lecciones, vuelva a "venderse" al PP.



"Nos gustaría que se siguieran esforzando un poco más en hacer recapacitar al señor Quevedo, que representa exactamente lo mismo que Coalición Canaria, un bastión a favor del PP, y eso no es compatible con defender políticas progresistas", ha afirmado.



El líder de Podemos ha confirmado que su partido sigue "esperando que por fin" puedan celebrar una reunión de equipos con los socialistas para concretar su "colaboración parlamentaria", aunque de momento el PSOE sigue sin poner fecha para ese encuentro