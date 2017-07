López Aguilar cree que CC ha frenado la negociación con el PP a la espera "de un PSOE débil" tras las primarias

El candidato a la Secretaría regional del PSC-PSOE Juan Fernando López Aguilar ha dicho este viernes que no tiene duda alguna de que Coalición Canaria (CC) ha aplazado por segunda vez las negociaciones con el Partido Popular (PP) a la espera de un PSOE débil tras el proceso de primarias.

En rueda de prensa, Juan Fernando López Aguilar ha insistido en que CC y PP han gobernado durante años "encantados de conocerse" en una época que ha calificado de "infausta", y ha reiterado que "sólo" el PSOE puede evitar un acuerdo entre esas dos formaciones, pero ha indicado que un acuerdo de su partido con los nacionalistas no puede mantenerse desde la debilidad.

Ha opinado que CC espera que tras el proceso de primarias en el PSOE canario este partido sea "más débil" y por ello resulte "más barato" un acuerdo, y se ha mostrado convencido de que esa es la preferencia que tienen el presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo, y la ATI.



Según Juan Fernando López Aguilar, en la última experiencia de su partido con CC los socialistas fueron "humillados" hasta el punto de que el presupuesto autonómico "se cerró antes de tiempo" y después se intentó, a juicio del candidato, "difamar" acerca de lo hecho en el Ejecutivo canario por sus compañeros de partido.



Aseguró que con él como secretario general del PSOE los nacionalistas no encontrarán un partido más débil pues si bien está de acuerdo en que se puede llegar a acuerdos, no se producirán desde la debilidad, y ha agregado que quienes votan a su partido no quieren que se negocien cargos sino que se mejore su situación.



Durante la rueda de prensa, Juan Fernando López Aguilar dio las gracias a quienes firmaron para que obtuviera los avales para ser candidato, a pesar de los "intentos de disuadir con llamadas telefónicas".



López Aguilar ha destacado que su candidatura no tiene apoyo orgánico alguno, y ha criticado que en muchas ocasiones cuando llamó para reunirse con agrupaciones y afiliados recibió respuestas en el sentido de que era mala fecha "porque era San Juan, o San Pedro, o la bajada de la virgen".



Ahora, subrayó el eurodiputado socialista, "vamos a multiplicar los avales en votos" porque dispone del censo electoral para poder dirigirse a todos los militantes y recibir su apoyo en las elecciones del 23 de julio, una fecha que "no es buena" y que eligió la gestora regional.



Juan Fernando López Aguilar quiere un PSOE unido frente a la actual situación de división, ha señalado, y ha agregado que también quiere que se debata de forma libre "y que no te dejen de hablar por pensar distinto", así como un partido con autonomía y un proyecto propio.



Ha apostado porque entre los candidatos haya el mayor número posible de debates y ha comentado que su partido viene de un tiempo en el que están en "desuso las buenas prácticas de hablar libremente".