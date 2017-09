Nueva Canarias avanza que volverá a aprovechar la "aritmética" en el Congreso con los Presupuestos de 2018

Nueva Canarias (NC) aprovechará de nuevo la "aritmética" que existe en el Congreso de los Diputados para seguir corrigiendo el "maltrato" que, a su juicio, "ha sufrido el Archipiélago en los últimos años" durante la tramitación parlamentaria de los Presupuestos del Estado de 2018.



Así lo ha asegurado este lunes el diputado de NC en la cámara, Pedro Quevedo, al término de una rueda de prensa que ha convocado en su condición de concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria.



El dirigente nacionalista ha remarcado que su partido "nunca estará de acuerdo con unas cuentas del PP" y que eso tiene que quedar claro "desde el minuto uno", como prueba, ha indicado, la defensa que hizo de una enmienda a la totalidad de "doce folios llenos de letras y contenidos".



"No los compartimos porque estamos a las antípodas del PP, pero otra cosa es que si NC, aprovechando la aritmética que nos ha colocado donde estamos, puede corregir parte del maltrato sufrido y que no ha habido fórmulas para desbloquearlo ni con un gobierno ni con otro... Entonces lo vamos a hacer", ha subrayado Quevedo.



El diputado ha puntualizado que este apoyo tiene que estar sustentado en "elementos que vayan más allá de la foto y, en el caso de que lo hagamos, sabemos que tenemos que pagar un precio político, que es apoyar unos Presupuestos por mucho que no nos guste".



"Es así aunque pueda parecer un poco esquizofrénico, pero ya hemos puesto sobre la mesa elementos por lo que la sociedad canaria llevaba luchando 40 años y se han desbloqueado a cambio del voto", ha recortado Quevedo, quien ha agregado que "no hay una alternativa distinta al Gobierno actual, pero el día que se dé NC cumplirá sus acuerdos con el PSOE".



El dirigente nacionalista ha indicado que el Gobierno de España "sabe que con el acuerdo anterior (el de los presupuestos de 2017) no vale", aunque ha puntualizado que "hay que cumplirlo y el seguimiento es el correcto".



"Los presupuestos de 2018 tienen elementos cualitativamente distintos, aunque ya estuvieron apuntados en los de las cuentas de 2017 en la parte extrapresupuestaria", ha insistido el diputado.



Quevedo ha adelantado que NC "discutirá en serio" sobre la conectividad Canarias-Península y la reforma del sistema electoral canario.



"Sabemos que esta conectividad no es tan sencilla de hacer como con la del transporte interinsular, que tiene más complejidad porque interviene la Unión Europea, pero confiamos que el Gobierno haya hablado en ese terreno porque nos parece que determinados servicios públicos, precios máximos e incremento de bonificación en el único medio de transporte efectivo que tienen los canarios no es pedir la luna", ha subrayado.



En su opinión, el reconocimiento legal de la condición de región ultraperiférica de Canarias "debe servir para algo", porque "tiene una potencialidad tremenda y hay que desarrollarla".



"La UE nos ha reconocido esta singularidad y los problemas que afectan permanentemente a un territorio como el nuestro en muchos elementos, entre ellos la conectividad. Y hay ejemplos entre las islas portuguesas y el territorio peninsular de Portugal o las islas galas de ultramar y Francia, ... Pues ahora lo tendrá que haber entre Canarias y España", ha concluido Quevedo.