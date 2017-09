Nueva Canarias impugna los pliegos del concurso de la recogida de basuras en Mogán

Nueva Canarias (NC) ha impugnado los pliegos técnicos y administrativos del concurso de recogida de basuras en Mogán y que fueron aprobados el pasado mes de agosto por el grupo de gobierno, conformado por Ciuca y PSOE. La concejala de la formación nacionalista, Isabel Santiago, considera que estos pliegos son "lesivos a los intereses generales y nulos de pleno derecho".

La formación nacionalista sustenta sus alegaciones en las observaciones que realizó el interventor municipal al respecto en su informe del pasado 15 de marzo. Así, Santiago subraya que el interventor municipal advirtió que el modelo de gestión del servicio "constituye una novedad de la que no tiene constancia que se haya aplicado en otro Ayuntamiento en el campo de la recogida de residuos".

Además, el partido incide en que este modelo establece una forma de retribución abierta que varía según se utilice en mayor o menor medida el servicio por los ciudadanos del municipio, "lo que supone un incremento del coste del servicio muy superior al actual".

Nueva Canarias recalca que, según determina el interventor, "el nuevo modelo fija el coste del servicio en torno a un 80% más que el anterior servicio, llegando el precio total del contrato a 47,6 millones de euros, cuantía a abonar en el plazo máximo de doce años prórrogas incluidas". No obstante, agrega, el incremento de servicios no previstos podrían hacer que el precio de la recogida de basuras superase los 50 millones de euros.

La concejala nacionalista entiende que este incremento de costes del servicio va a suponer una subida en la tasa que van a tener que abonar los vecinos de Mogán. Así mismo, la formación nacionalista expone que los informes técnicos que obran en el expediente "no pueden entenderse válidamente emitidos pues no realizan la correspondiente valoración que justifiquen la viabilidad del modelo de explotación previsto y solo expresan la conformidad con el trabajo realizado por la contrata externa, sin valorar si esa propuesta es o no la mejor para la defensa de los intereses generales".

Además, agregan que el informe jurídico manifiesta la necesidad e idoneidad del objeto del contrato sin que los pliegos estén redactados y se pueda confirmar este extremo, pues son estos documentos y no otros, los que determinan realmente las condiciones del contrato.

También destaca Nueva Canarias que el grupo de gobierno rechazó que el representante de la Unión Sindical Obrera participara en la redacción de los plenos a pesar de haberlo solicitado con antelación. Santiago opina que este procedimiento "tiene muchas sombras" y duda que se respeten los derechos de los trabajadores al negarles la participación en la redacción de los pliegos.