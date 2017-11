PSOE, Podemos y Nueva Canarias dicen que la Sanidad pierde peso relativo en los presupuestos

PSOE, Podemos y Nueva Canarias (NC) han denunciado este lunes que la Consejería Sanidad ha perdido peso relativo en el presupuesto global de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, mientras que el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, ha anunciado que su área cuenta con 2.929.802.414 euros, un 8,59% más que en el pasado ejercicio.



El diputado del PSOE Marcos Hernández ha avisado en la Comisión de Presupuestos del Parlamento de Canarias que no aumenta el presupuesto sanitario, advertencia que también han hecho los representantes de Podemos y Nueva Canarias.



El diputado de Podemos Juan Márquez ha alertado de que el presupuesto de Sanidad "no aumenta", pues, según ha dicho, las cifras expuestas por el Gobierno "no se corresponden al gasto real ni al aumento presupuestario global".



Por su parte, el diputado de Nueva Canarias Román Rodríguez ha lamentado que, por segundo año consecutivo, la sanidad no aumenta sino pierde peso relativo en el gasto público canario, al tiempo que ha destacado que si hubiera política fiscal adecuada el Ejecutivo dispondría de más dinero para la sanidad.



Ante estas acusaciones, José Manuel Baltar ha dicho que si los diputados quieren hablar del gasto real habría que celebrar otra sesión, puesto que este lunes ha acudido para hablar sobre el presupuesto.



Sin embargo, ha admitido que de "gasto real, efectivamente, se pierde un poquito", si bien ha destacado el enorme esfuerzo financiero hecho por la Consejería.



"Siempre seré un consejero insatisfecho desde el punto de vista económico", ha manifestado Baltar, quien ha anunciado un plan integral de actuación contra las listas de espera, que estará dotado en 45 millones, más del doble de la partida asignada en 2017.



Este plan contempla el incremento de la actividad ordinaria y planes específicos como el Plan Demora, el CMA24, de cirugía ambulatoria; y otros como el Plan Funciona y el de Programas Especiales.



Igualmente, ha continuado, se pondrá en marcha nuevas consultas de alta resolución, sistemas de información-Big Data, y un programa de Priorización de Pacientes en el que se tenga en cuenta además de criterios clínicos, otros como la incapacidad temporal, funcional o de riesgo psicosocial.



Baltar ha agregado que otra de las prioridades es fomentar la accesibilidad territorial a través del programa Movernos en vez de Moverlos, dotado de aproximadamente 15,5 millones, con el que se potenciará la telemedicina, especialmente entre los hospitales de referencia y los de las islas no capitalinas.



Sobre los recursos humanos de la Consejería, ha indicado que está dotado de 1.454.047.267 euros y supone casi el 50% del Presupuesto global del Servicio Canario de la Salud (SCS).



Con este presupuesto no sólo se garantiza la cobertura de las nóminas del SCS, y la reposición del 100% de las plazas vacantes derivadas de jubilaciones, sino que permitirá aumentar las contrataciones para dar respuesta a la demanda de los centros.



Por otra parte, en 2018 se reactivará la carrera profesional, una demanda de los trabajadores del SCS que quedó en suspenso en 2011 por la crisis, y se pondrá en marcha los procesos de Oferta Pública de Empleo aprobados que igualmente se vieron afectados durante los años de receso económico.



Además, se ampliará las plantillas orgánicas mediante la estabilización de los eventuales estructurales y más contrataciones de personal sanitario y no sanitario.



El diputado del PSOE Marcos Hernández ha detallado que la política sanitaria pierde peso y pasa del 44% al 39%, cifras que demuestran que el Gobierno ha reducido su esfuerzo en materia de Sanidad, a pesar de que la población está cada vez más envejecida y los tratamientos sanitarios son más costosos.



A juicio de Hernández, no es razonable que el gasto sanitario no incluya una partida específica para la diabetes y su prevención, cuando los niños con sobrepeso en Canarias superan el 50%.



El diputado del PP Zacarías Gómez, que ha anunciado que su partido va a apoyar estos presupuestos porque "desde la oposición también se hace Gobierno y se construye", si bien ha aclarado que el voto del PP es a favor de las cuentas y no de la gestión de Baltar.



No obstante, el diputado del PP ha admitido que tiene "serias dudas" de que con estos presupuestos se puedan resolver las listas de espera, la finalización de los hospitales del norte y sur de Tenerife y la finalización del hospital de fuerteventura.



Por ello, ha agregado, el PP vigilará que el consejero de Sanidad mejore la planificación de un área que estaba infradotada presupuestariamente y que fue la más maltratada durante los últimos años.



Según el diputado de Podemos Juan Márquez, el presupuesto de sanidad pierde peso en el presupuesto de la Comunidad Autónoma, que dota "mucho más" al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín que al Hospital Universitario de Canarias, lo que demuestra que el Ejecutivo tiende al reparto de recursos y no ve las mayores bolsas de déficit.



"La sanidad en la isla de Tenerife clama el cielo, esto va a explotar", ha manifestado Márquez, quien ha achacado este déficit debido a que el Gobierno está beneficiando a la salud privada.



El diputado de Podemos ha señalado que el presupuesto olvida recursos para la investigación sanitaria y planes específicos de choque para la diabetes y el cáncer de colon y, además, ha demandado que en todas las islas haya unidades de Salud Mental.



El diputado de Nueva Canarias Román Rodríguez la criticado que "las perras no son tantas" como las que dice el Gobierno y que "los planes sin fichas financieras no son planes sino quimeras", en referencia al plan de salud "ausente" aprobado en el Parlamento canario.



El diputado de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos Chinea ha precisado que con estos presupuestos el Gobierno tiene que afrontar los "grandes problemas de la sanidad canaria, que no solo son las listas espera".



Ha pedido al consejero de Sanidad que active el nuevo plan de urgencias sanitarias y también plan de salud mental, así como que impulse la oferta pública de empleo pendiente, mejore la atención especializada en las islas no capitalinas y dote de presupuesto al centro de salud de Valle Gran Rey.



La diputada de CC Elena Luis ha hecho hincapié en que este presupuesto goza del mayor crecimiento de la historia de Autonomía en términos absolutos y ha negado que el área de Sanidad pierda peso específico con respecto al total del presupuesto.