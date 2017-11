El Parlamento canario, sin apoyo del PP, pide que se elimine la prohibición de la bandera tricolor en los campos de fútbol

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una proposición no de ley por la cual se pide que se anule la prohibición de acceder con la bandera tricolor canaria con siete estrellas verdes a los estadios de fútbol.

La proposición no de ley ha sido aprobada con el voto en contra del grupo Popular, cuya portavoz, María Australia Navarro, ha dicho que esta bandera es la del movimiento independentista de los años 70 del siglo pasado, no la de todos los canarios, pero no está prohibido su uso en estadios.

María Australia Navarro ha dicho que en Canarias no hay problemas con la bandera ni con la identidad, por lo que ha señalado que no entiende el victimismo de Juan Manuel García Ramos, para afirmar asimismo que la Liga de Fútbol Profesional no tiene un listado de banderas prohibidas.

Por medio de esta proposición no de ley presentada por el grupo Nacionalista Canario-PNC, se pide a la comisión estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, dependiente del Consejo Superior de Deportes, la rectificación y anulación de la orden de prohibición de acceso de la bandera tricolor canaria con siete estrellas verdes a los estadios de fútbol.

También se solicita a la Delegación del Gobierno de España eliminar la prohibición de la presencia de la bandera tricolor canaria con las siete estrellas verdes en la celebración de actos deportivos y populares y a la Liga de Fútbol Profesional que ese emblema sea retirado de la lista de las que incitan a la violencia en los estadios de fútbol en los partidos bajo su delegación.

La proposición no de ley ha sido defendida por el diputado del grupo Nacionalista Canario Juan Manuel García Ramos quien ha aceptado una enmienda del PSOE, y ha asegurado que con la prohibición se puede crear un conflicto donde no lo hay

Juan Manuel García Ramos ha insistido en que esta bandera nunca ha tenido un significado de violencia, de racismo, xenofobia o intolerancia, y ha criticado que, una vez más, instituciones y organismos metropolitanos ignoran tradiciones y sentimientos de las islas.

La bandera tricolor con siete estrellas verdes fue inventada por el dirigente independentistas Antonio Cubillo, ha explicado Juan Manuel García Ramos, quien ha comentado que lo hizo a partir de una bandera que en 1907 se izó en el Ateneo de La Laguna cuando era presidente el novelista y político Benito Pérez Armas, pero era azul con siete estrellas blancas.

Según el diputado del grupo Nacionalista, el líder independentistas también usó la bandera tricolor, que en 1961 se exhibió en la romería del Pino, y que en ese momento era blanca, azul y amarilla sin estrellas.

Y en 1964, cuando Antonio Cubillo acudió a un encuentro independentista como representante del MPAIC se acordó de las siete estrellas, las puso color verde esperanza, y con el blanco como símbolo de la paz, y el azul y amarillo en representación de las entonces provincias marítimas canarias, Tenerife y Las Palmas.

El portavoz de Nueva Canaria ha insistido en que esa bandera ya no tiene la semántica independentista con la que nación y ahora la lleva el pueblo sin matices y sin incitar a violencia o terrorismo, y ha dicho que sorprende que en partido disputado entre el CD Tenerife y el Espanyol se levantasen dieciocho actas por utilizarla.

El diputado del grupo Socialista Gustavo Matos ha insistido en que esta bandera nunca se ha utilizado como elemento de diferenciación y no ha habido problemas ahora, y ha comentado que es posible que los cree la normativa de prohibirlas.

La diputada del grupo Mixto Melodie Mendoza ha opinado que el debate sobre la bandera de las estrellas verdes no es lo que más preocupa a los ciudadanos, pero ha reconocido que parte de la sociedad está preocupada por la situación, y ha reclamado que se permita utilizar cualquier bandera mientras no incite al odio.

El diputado del grupo Nueva Canarias Luis Campos ha señalado que esta bandera también representa a su partido y por "muchísimas cuestiones" a miles de ciudadanos, y ha añadido que reclama el derecho a mostrarla cuando se quiera.

El diputado de Podemos Francisco Déniz ha recordado que las banderas son trozos de tela a las que se atribuye un significado y en el caso de la de siete estrellas ha señalado que si bien tuvo un símbolo en su origen ahora tiene otro, como ha agregado, ha ocurrido con la bandera española.