Un diputado constituyente pide aplicar ya el artículo 155 y que se establezca un Gobierno de concentración nacional

El portavoz de Unidos por Gran Canaria en el Cabildo de Gran Canaria y diputado constituyente, José Miguel Bravo de Laguna, ha expresado este martes a través de sus cuentas de Twitter y Facebook, tras el discurso de Felipe VI, que el Gobierno de España tiene que aplicar "inmediatamente" el artículo 155 de la Constitución y la suspensión de la autonomía de Catalunya, además de convocar Elecciones Generales y en la comunidad catalana en el plazo de tres meses.

El histórico político grancanario, de 73 años de edad, cree que el país necesita "un Gobierno de concentración nacional" conformado por el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. El primer partido fue la histórica casa en la que militó durante 25 años hasta que formó hace dos años Unidos por Gran Canaria, mientras que con la formación naranja está llevando negociaciones de cara a una posible alianza para las elecciones de 2019.

Así mismo, el expresidente del Cabildo de Gran Canaria entiende que España "está en riesgo grave de ruptura y conformación civil", por lo que es "adoptar decisiones muy firmes y urgentes". José Miguel Bravo de Laguna tuvo su primera incursión en política en las elecciones generales de 1977, donde encabezó la lista de la Unión de Centro Democrático (UCD) en Gran Canaria, siendo diputado por Las Palmas hasta 1989, por lo que estuvo presente en la jornada del 23F de 1981.

José Miguel Bravo de Laguna ha sido el político canario que más contundentemente se ha expresado tras el discurso del rey este martes. La mayoría de los que ostentan cargos públicos por el momento no han emitido ningún mensaje en sus cuentas de redes sociales a excepción de Pedro Quevedo, Noemí Santana y Juan Márquez. El diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, en Twitter comentó que "ha sido llamativa la ausencia de la palabra diálogo en el discurso del jefe del Estado".

La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, expresó que "m ás allá de que nadie te votara, has perdido una oportunidad maravillosa para legitimarte como Jefe de Estado, ciudadano Felipe", y su compañero en el Parlamento de Canarias Juan Márquez añadió que le parece "alucinante escuchar a representantes públicos decir que no hay diálogo posible, y no me refiero al Rey, hablo de representantes".

