La oposición critica en el Parlamento de Canarias la falta de planificación en materia turística

Los grupos parlamentarios Socialista, Mixto, Nueva Canarias, Podemos y Popular han coincidido este miércoles en criticar que el Gobierno de Canarias carece de planificación en materia turística, a lo que el consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano.



El consejero Isaac Castellano ha afirmado que el liderazgo turístico de Canarias no es producto de la casualidad, y tampoco la promoción, ha añadido, para también reconocer que se precisan más recursos económicos y que las obras en ocasiones se hacen de manera inconexa y por ello el ejecutivo tiene un plan.



Isaac Castellano ha abogado además por reeditar el plan de infraestructuras turísticas y disponer de más fondos, para lo que reclamó el apoyo del Parlamento de Canarias, y ha afirmado que hay plan y objetivos y ahora se luchará por conseguir los recursos necesarios.



Durante el pleno del Parlamento de Canarias en el que el consejero ha comparecido a petición del grupo Socialista para hablar de los proyectos ejecutados por ayuntamientos y cabildos en el marco del plan de infraestructuras turísticas en 2017, el grupo del ejecutivo, el nacionalista ha reconocido la necesidad de mejorar los espacios públicos.



El consejero no ha compartido la visión a su juicio "negativa" sobre los espacios turísticos del diputado socialista Héctor Gómez, si bien ha reconocido que es preciso aumentar las inversiones para potenciar el sector turístico.



En su primera intervención Isaac Castellano enumeró los proyectos del plan de infraestructuras turísticas para este año y ha reconocido que no se han podido ejecutar y por ello está previsto ampliar los plazos.



El diputado del grupo Socialista Héctor Gómez ha reclamado información para conocer los motivos por los que se invierte en determinado lugar y ha insistido en la necesidad de planificar y tener recursos para mejorar el destino.



El portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, ha indicado que, con independencia del "goteo" de obras que hay le gustaría que hubiera una planificación real, y ha reclamado un plan de infraestructuras para El Hierro, La Gomera y La Palma porque en ellas no se trabaja en las infraestructuras hoteleras para recuperar la planta obsoleta.



El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha recordado que desde hace veinticinco años se habla de la necesidad de invertir en los destinos turísticos más envejecidos y ha denunciado que no hay política turística en Canarias y que el gobierno regional se limita a contar turistas.



Román Rodríguez ha opinado que si se quita el departamento de Turismo del gobierno de Canarias "no pasa nada, pues desde hace años no desempeña funciones" de un sector turístico y "no ordena, no dirige, no proyecta".



La diputada del grupo Podemos Concepción Arnáiz ha indicado que es preciso renovar la planta alojativa y los espacios públicos, y ha considerado fundamental que haya planificación y establecer, sobre todo cuando hay pocos recursos.



El diputado del grupo Popular Miguel Jorge ha señalado que en el plan de infraestructuras se dice que no pueden hacerse obras inconexas porque no se pone en valor los espacios turísticos, y ha añadido que el gobierno canario hace caso omiso a ese objetivo.



La diputada del grupo Nacionalista Canario ha comentado que es evidente que es necesario mejorar el espacio público pero si se habla de infraestructura turística tal vez sea prioritaria la iluminación de un paseo, y ha reconocido algo se debe hacer para mejorar la visión global que se tiene de los lugares turísticos.