Antonio León (Atlatc): “Están emergiendo 'floteros' nuevos por la pasividad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”

Antonio León lleva 27 años de profesión y unos ocho meses al frente de la Asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxi de Canarias (Atlatc) y el panorama que describe dista de ser halagüeño. De hecho, se muestra tajante al afirmar que “la única forma de ser taxista hoy en día es trabajar ilegalmente; trabajar 13 o 14 horas todos los días y, a veces, si me apuras, hasta 30 días al mes, porque sino, no llegas”.

El caso de los floteros, por el que se efectuaron siete detenciones en 2013, sigue empantanado en los Juzgados y el paso del tiempo está provocando que esta figura, centrada en la acumulación de licencias, prolifere. Así lo asegura León, quien achaca a la pasividad del Consistorio el que “estén emergiendo floteros nuevos”. El motivo radica en que las inspecciones documentales que lleva a cabo la Sección de Tráfico y Transportes del Servicio de Movilidad y Entorno Público del Consistorio permiten que un familiar colaborador del verdadero dueño del taxi muestre el último recibo del pago del seguro de autónomo.

El que los titulares de las licencias estén dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), es uno de los caballos de batalla del sector, puesto que, con el paso de los años, muchos de los permisos se han quedado en manos de viudas y jubilados, lo que ha provocado una situación de irregularidad. Según asegura León, el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, le ha trasladado que tiene previsto corregir la situación y que la misma se ha demorado en el tiempo a la espera de un informe del Gobierno de Canarias.

“Un titular que está jubilado y no está activo no puede tener jamás un autónomo colaborador, solo lo pueden tener los dueños de los permisos que están en activo y cotizan en el RETA”, concluye.

A esto suma el que todavía no se hayan resuelto una serie de expedientes abiertos por posibles cesiones de licencias, una actividad ilegal. “Cuando preguntamos sobre esto, solamente se nos dan largas y se nos dice que no hay personal”, apostilla.

Además del perjuicio que, en su opinión, ha supuesto la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que tumba el artículo 53 E de la ordenanza municipal del servicio urbano del taxi aprobada por el Ayuntamiento en 2014 y que obligaba a que las contrataciones fueran a jornada completa.

“Desgraciadamente, señores que hoy están investigados, presuntos floteros, recurrieron ese artículo y la Justicia les ha dado la razón”, lamenta.

Según advierte, esto ha derivado en que durante los fines de semana “están volviendo los contratos parciales”, lo que supone que la competencia se haya disparado: “las calles están llenas de licencias”. La Atlatc considera que la implantación del día libre daría oxígeno a este embotellamiento, sin embargo, la iniciativa no tiene visos de prosperar hasta que el juez que decretó la paralización cautelar de la medida entre en el fondo del asunto.

De momento, la Asociación desconoce el número exacto de permisos que opera en el municipio, a pesar de haber pedido esa información a la Administración municipal.

La Metro Guagua atasca la venta de licencias

León afirma que en la actualidad se han puesto a la venta muchas licencias que no encuentran comprador, entre otros motivos, por la futura implantación de la Metro Guagua, por la que se sienten ignorados. Al respecto, resume que “está sucediendo que los compradores ven los tablones llenos de se vende parada de taxi en las cooperativas, pero esas personas se lo piensan dos veces, porque el futuro del sector aquí es incierto. Incluso tenemos competencia desleal de taxis de otros municipios que vienen a la ciudad, con sus tarifas, a recoger a sus clientes. Eso es ilegal”.

El 65% de los servicios, explica, se realizan en la parte baja de la capital, por lo que exigen al Ayuntamiento un estudio que informe sobre el impacto de la puesta en marcha de la Metro Guagua y su repercusión en el taxi.

Cuenta atrás con los PMR

El presidente de la Atlatc muestra su preocupación por la fecha de vencimiento que impone el decreto de la Ordenanza del Servicio Urbano del Taxi que regula que el 5% de las licencias del municipio se encuentren adaptadas a Personas de Movilidad Reducida (PMR) antes de noviembre del presente año.

Ese porcentaje no está cubierto y de hecho, el colectivo estima que para cumplirse haría falta adaptar unos 70 taxis. “Si no buscan una solución o no dan flexibilidad para que estas licencias se puedan convertir, el Ayuntamiento tiene que crearlas [conceder nuevos permisos] y dudamos de qué va a hacer este grupo de gobierno, porque solo le quedan meses”, advierte.

La Atlatc se constituyó en el año 2011 y está conformada por unos 60 taxistas. Desde el principio ha sido una de las voces del sector que ha abogado por su regularización y que se ha posicionado a favor de la implantación del día libre.