Binter asegura que no le preocupa la competencia de Air Europa en Canarias

El presidente de Binter, Pedro Agustín del Castillo, ha asegurado que "no está preocupado por la competencia de Air Europa", que empezó a operar el pasado 30 de octubre rutas interinsulares en Canarias, rompiendo la posición casi dominante que tenía su compañía desde la quiebra de Islas Airways.



Del Castillo ha explicado, en una entrevista con Efe, que, cuando hace quince años un grupo de empresarios canarios compró Binter a Iberia, "empezamos a funcionar en la compañía como si siempre hubiera habido competencia".



"No hemos cambiado nada desde entonces y es el método que nos ha dado buenos resultados", ha indicado el directivo para añadir que, aparte de la quebrada Islas Airways, desde hace unos años opera en Canarias también una pequeña compañía, Canaryfly.



Tras la entrada de Air Europa, del grupo Globalia, "seguimos haciendo exactamente lo mismo que antes e incluso hemos incrementado la oferta de plazas en esta temporada de invierno", ha insistido Del Castillo, según quien, el mercado canario ha crecido desde el verano pasado entre un 25 % y un 28 %.



Además, a su juicio, "tampoco es una competencia muy grande", ya que Air Europa tiene previsto contar en un año con una flota de seis aviones en el archipiélago (ATR de 68 plazas) frente a los 18 con los que opera Binter entre las islas (ATR de 72 plazas).



Asimismo, la compañía de Globalia prevé llegar a operar 30 vuelos diarios, mientras que Binter ofrece un total de 170 para unir las islas entre sí.



Otra gran ventaja de Binter es que sus inversores, los mismos desde el principio, son canarios, por lo que "conocen lo que la gente quiere y es lo que intentamos siempre hacer: dar al cliente lo que desea", ha precisado.



También "tenemos la suerte de que contar con una plantilla bastante identificada con los objetivos de la empresa y que está contenta y orgullosa de trabajar en Binter", ha destacado.



Del Castillo no cree que, con la entrada de Air Europa en el mercado canario, bajen las tarifas, ya que están "más o menos reguladas" (subvencionadas en el 75 % para residentes) y las de la compañía de Globalia no se diferenciarán mucho de las de Binter.



La aerolínea canaria lanza cuatro veces al año ofertas puntuales ("bintazos"), a través de las cuales vende aproximadamente un 50 % de sus billetes, ha recordado.