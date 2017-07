Ciudadanos espera que "por fin impere la cordura y se deje de hablar de pactos y de reparto de sillones"

Ciudadanos (Cs) ha afirmado que espera que tras el "carpetazo" del Partido Popular (PP) a las negociaciones para entrar en el pacto de Gobierno con Coalición Canaria "por fin impere la cordura y se deje de hablar de pactos y no pactos o de reparto de sillones".

Así lo ha manifestado la portavoz regional de Cs, Melisa Rodríguez, quien ha recordado que durante estos dos años de mandato del equipo de Clavijo "se ha estado hablando más de pactos y reparto de cuotas de poder que de dar soluciones a los problemas de los canarios".

Por ello, ha apuntado que espera que ahora que ya se ha puesto fin a este "teatrillo", el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y Coalición Canaria "centren todos sus esfuerzos en mejorar las políticas sanitarias, de educación y sociales", ya que "seguimos liderando y teniendo los peores indicadores en estas áreas", dijo.

"Los canarios no pueden esperar más, y necesitan un gobierno 100% centrado en sus problemas y no en salvar su silla", ha opinado Rodríguez, para añadir que espera que impere el diálogo y el consenso en esta nueva etapa de gobierno en minoría de CC porque "aunque no es fácil gobernar en esta situación, es sano para la democracia que se implante la cultura de la negociación y el diálogo".

"Si en el Gobierno de España está sirviendo para sacar adelante políticas que no le gustan al PP, en Canarias puede ser una oportunidad para que por fin se pueda revertir la situación", ha apuntado la portavoz regional de Cs, quien ha recordado que Coalición Canaria "lleva más de 20 años gobernando en las islas, y por tanto es responsable de la situación".