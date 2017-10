40.000 canarios viven con una pensión media de 350 euros

Los sindicatos UGT y CCOO han denunciado este martes que 40.000 personas reciben en Canarias una pensión no contributiva media de 350 euros y han subrayado que la mayoría de ellas vive sola.

Además, han lamentado que el 50% de los pensionistas españoles no percibe ni lo estipulado como salario mínimo, de ahí que el 30% viva en el umbral de la pobreza, mientras que cuatro de cada diez mantiene a hijos y otros familiares que se han quedado sin trabajo.

Con el fin de exigir al Gobierno de la Nación una mejora de la situación de este colectivo, UGT y CCOO iniciarán mañana en Canarias unas movilizaciones que concluirán en Madrid el 9 de octubre con una manifestación en la Puerta del Sol.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa el secretario general de UGT Canarias, Gustavo Santana, la responsable de Acción Sindical de CCOO Canarias, Esther Martín, quienes han informado que la primera de las acciones programadas en el marco de esta campaña en defensa de las pensiones públicas tendrá lugar mañana en Las Palmas de Gran Canaria, donde se organizará una manifestación que partirá a las 12.00 horas de la sede sindical de Primero de Mayo y culminará en la Plaza de Las Ranas.

A juicio de estos sindicatos, la reforma de las pensiones aprobada en 2013 por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy "rompió el marco de acuerdos adoptado desde 1995, tras el Pacto de Toledo y puso en serio riesgo la existencia de pensiones con un nivel suficiente".

Esa reforma condujo a un incremento anual "ridículo" de las pensiones, del 0,25%, habida cuenta de que el IPC crece a un ritmo del 3%.

En opinión de estos sindicatos, para frenar la "caída brutal de ingresos" de la Seguridad Social y garantizar así la viabilidad presente y futura el Gobierno español debe "dejar de vender que el actual sistema es insostenible".

Para Gustavo Santana, el problema de las pensiones en España no es de gasto, sino de ingresos, por lo que aboga por obligar a las bases más altas a cotizara a la Seguridad Social, cosa que no hacen en la actualidad las superiores a los 3.900 euros, y dejar de bonificar las contrataciones a las empresas, ya que sólo contribuyen a mejorar sus cuentas de resultados, pero no a generar empleo estable y de calidad.