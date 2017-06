Detenidos 19 empresarios en Gran Canaria y Tenerife por defraudar 11 millones a la Seguridad Social

La Policía Nacional ha detenido a 19 empresarios acusados de defraudar más de once millones de euros en impagos sistemáticos a la Seguridad Social acumulados durante años a través de decenas de sociedades de Gran Canaria y Tenerife, según ha informado la Jefatura Superior del cuerpo en Canarias.



Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife, Arona y La Laguna son los municipios donde tenían sus sedes las empresas investigadas, algunas de las cuales llegaron a dejar de pagar más de 120.000 euros en un año a la Seguridad Social.



Alertas dadas por el Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y sus dos direcciones provinciales de Canarias llevaron a investigar ese presunto fraude a la Policía Nacional, que hizo pesquisas entre 53 empresas hasta esclarecer un total de quince delitos de fraude y once de alzamiento de bienes.



El volumen total de lo defraudado asciende a 11.116.522,68 euros, explica la Jefatura Superior, que subraya que esa es una cantidad "que se habría visto incrementada sustancialmente de no haberse actuado conjuntamente, tanto policial como administrativamente".



En la investigación se confirmó que los acusados actuaban con "un claro ánimo defraudatorio", pues "utilizaban ardides fiscales, constituían sucesiones empresariales y complejos entramados mercantiles y realizaban maniobras de ocultación para llevar a cabo los delitos", asegura la Policía en un comunicado.



La operación llevó a arrestar a 19 personas como presuntas autoras de los hechos, así como a tomar declaración a otras 23 en calidad de investigados no detenidos.